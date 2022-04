Vuelve el bolso de perlas que soluciona todos los looks de invitada

Comienzas escogiendo el vestido o el traje, la alternativa de supertendencia; sigues con los zapatos, las joyas y el peinado. Sin embargo, no hay look de invitada que esté completo sin el accesorio más importante, el que más se verá... y el más difícil de encontrar: el bolso. Y es que se trata de un complemento que debe ser funcional para poder llevar en él todo lo que necesitas a lo largo de un día de boda, y también bonito porque puede constituir el éxito o el fracaso del estilismo. Además, solemos pedir que sea fácil de combinar para así poder reutilizarlo en otras bodas y fiestas. La última tendencia made in Zara cumple todo esos requisitos. Te presentamos el bolso de perlas que solucionará todos tus looks de invitada.

No se trata de una idea nueva -la firma Shrimps lo convirtió en viral hace más de cuatro años-, pero sí es una inspiración que, esta temporada de Primavera/verano 2022, ha puesto de acuerdo a Chanel y Zara, entre otras firmas de referencia. Si la casa parisina escogía un diseño clásico en su característico dúo blanco y negro para subir el bolso de perlas a la pasarela, la marca de Inditex ha apostado por un modelo más original y bohemio. Entre sus últimas novedades, donde el colorido manda, encontramos la pieza que puedes ver en la siguiente imagen, conformada con bolitas nacaradas y flores verdes de metacrilato en la zona inferior, un detalle que hace todavía más vintage este estilo que ya de por sí inspira estética retro.

Con un vestido de invitada... y con vaqueros

El bolso, disponible por 39,95 euros, es perfecto para completar un look de invitada ya que, gracias a sus colores, combina con los tonos más habituales en los vestidos y trajes de fiesta: rojo, fucsia, amarillo, naranja, azul... Por otro lado, esta clase de accesorios especiales son los que las expertas en moda añaden a sus estilismos de básicos para darles un toque más sofisticado. Esa es precisamente la propuesta del equipo creativo de Zara, que en el lookbook lo muestra combinado con un total look denim. Y el resultado no podría ser más ideal... y fácil de copiar en el día a día, que al final es lo que pedimos a las buenas compras, ¿no?