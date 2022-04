Hay un look de Lefties perfecto para cada persona, para cada estilo y para cada día esta primavera

Escoger looks es una tarea que, si bien para algunos es un mero trámite, para otros adquiere una dimensión más trascendental. Al fin y al cabo, la forma en la que nos vestimos dice mucho de nosotros, de lo que somos y de lo que queremos ser y, según numerosos estudios, posee incluso la capacidad para influir en nuestro estado de ánimo. A la hora de seleccionar uno u otro look, el escenario es primordial. No nos vestimos igual cuando vamos a una boda que cuando hemos quedado para tomar un café, para ir al trabajo o para salir por la noche, para entrenar o para estar en casa… Seleccionamos la ropa en función de lo que nos han enseñado que es adecuado para cada momento y, en ocasiones, sacrificamos nuestra identidad en aras de lo que, se supone, es correcto en una determinada situación.

Pero si eres amante de la moda, habrás apreciado la sensación inigualable de salir a la calle sabiendo que llevas un look con el que te sientes al cien por cien tú misma. Con este mantra siempre presente Lefties lanza Be Yourself, una propuesta de primavera/ verano para mujer, hombre, niños e incluso mascotas que incluye una amplia gama de prendas perfectas para todo tipo de personas y estilos. A través de esta nueva colección, la firma de moda accesible de Inditex nos invita a ser los creadores de nuestras propias reglas a la hora de vestir: escoge lo que te apetezca para cada día y para cada momento y apuesta por looks cuya esencia te hace sentir bien.

Estilo de vida Lefties

En Be Yourself, Lefties va un paso más allá en su compromiso por crear moda accesible para todos y apuesta por una colección que incluye todo tipo de prendas para idear looks y estilos propios para cada persona. Prendas versátiles y funcionales para usar tanto dentro como fuera de casa, para todo el día o para toda la noche, en momentos de ocio o de trabajo… Múltiples opciones pensadas para que tu día a día se simplifique, eso sí, siempre sin perder de vista las últimas tendencias. Además, Be Yourself está pensada para toda la familia, desde los más pequeños de la casa hasta las mascotas, pasando por su línea de hombre y de mujer; seas como seas, hay un look de Lefties perfecto para ti.

La colección más inclusiva de Lefties es también la más innovadora. Be Yourself es una apuesta transversal narrada por la propia marca a través de un asistente digital que presta su voz para interactuar con cada uno de los personajes del spot de presentación. De esta manera, Lefties deja de ser una marca para convertirse en un auténtico estilo de vida. “Lefties no se lleva. Lefties se vive”, dicen desde la firma.

Be Yourself está trabajada sobre una base cromática de tonos cálidos y ácidos en la que colores como el rosa, el amarillo, el azul, el naranja o el blanco están presentes en todas las categorías de producto y en todas las líneas de la colección. Además, no faltan piezas clave del fondo de armario de los más pequeños, prendas funcionales y versátiles imprescindibles como camisetas, pantalones y sudaderas para ellos. O camisetas, vestidos, faldas, shorts o sudaderas para ellas.

Acción 360 º

Con un enfoque 360 º, Lefties ha dado a conocer hoy 1 de abril esta nueva campaña a través de diferentes plataformas y redes sociales, además de una lista oficial en Spotify. Esta acción también viene acompañada de un challenge en TikTok titulado Be Yourself, a través del cual seis conocidos TikTokers protagonizan un video musical en el que nos invitan a participar en un challenge de baile. Para participar, los usuarios deben seguir la cuenta en Tik Tok de @leftiesofficial y grabarse siendo ellos mismos y mostrando sus mejores movimientos. Como premio, los seis mejores videos serán galardonados con una tarjeta regalo valorada en 500€.

Recuerda que puedes hacerte con todos los diseños que forman parte de Be Yourself a través de las redes sociales oficiales y en la app de la marca, disponible para Android y Apple, además de en su canal de venta online lefties.com. Lefties.com impulsa la apuesta de la marca por la innovación digital, con un diseño que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo a través de una web muy funcional y visual para una navegación totalmente intuitiva.