Guía de estilo: cómo llevar los vaqueros de colores sin caer en errores

La colorida paleta cromática de la primavera no se limita a los llamativos vestidos estampados ni a los diseños a todo color que prometen hacerte olvidar la camisa blanca. Esta explosión de tonalidades vibrantes también se traslada a los vaqueros. Más allá de las variantes del azul denim - el efecto lavado, los grises o blancos-, entre las novedades de nueva temporada de tus marcas preferidas, podrás encontrar tejanos en rosa, verde o amarillo. Opciones ideales para acabar con la sobriedad en los looks más sencillos y con las que no tendrás que añadir grandes accesorios a tu look para conseguir un estilismo de tendencia. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo llevar las chicas más estilosas este básico renovado idóneo para recibir con los brazos abiertos los días de primavera.

