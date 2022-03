La colección de Lefties que celebra la diversidad y la belleza del cuerpo femenino

A lo largo de la historia de la moda, la lencería ha sido un fiel reflejo de los acontecimientos sociológicos. La ropa interior no cambia a menudo pero, cuando lo hace, este cambio suele venir de la mano de una convulsión social o de una revolución tecnológica. Desde los corsés, enaguas, corpiños y crinolinas que vistieron las mujeres de los siglos XVIII, XIX y XX hasta la propuesta del diseñador Rudi Gernreich del No-Bra, en 1964, la evolución de la lencería ha ido acompañando al papel de la mujer en cada momento de la historia. Hoy, por primera vez, la manera en la que nos relacionamos con la ropa interior y la libertad para elegir ha permitido que nuestras prendas íntimas sean cada vez más personales y acordes con nuestra figura, nuestra edad e, incluso, con nuestras emociones.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, Lefties lanza una campaña en colaboración con una reconocida artista y fotógrafa española a través de la cual rinde un cálido homenaje al universo del cuerpo femenino. “Todo el mundo es bello”, dicen desde la marca. “Los cuerpos tienen diferentes formas y tamaños, eso es lo que nos hace únicos”. Desde la reivindicación del amor propio y del autocuidado, la colección underwear de Lefties incluye una amplia selección de prendas íntimas, cómodas y versátiles, pensadas para cualquier estilo, edad o figura femenina.

Como ya ocurriera con las sufragistas, a raíz del movimiento Me Too las tendencias en ropa interior se han transformado radicalmente. En esta línea, Lefties impulsa una lencería que no busque esconder los defectos del cuerpo femenino, sino amarlo y cuidarlo tal y como es. Modelos de algodón, culottes, braguitas de distintas formas –tanga, clásica, hipster o brasileña–, sujetadores, tops, bodies, camisetas elásticas, leggings, medias y calcetines son algunas de las piezas alrededor de las cuales se estructura una propuesta diseñada para permitir una total libertad de movimiento además de aportar la mejor sujección de la mañana a la noche.

Abraza y ensalza tu figura

La campaña de Lefties Underwear Woman Collection Spring/Summer 22 pretende acabar con la creencia que, en función del tipo de figura, te corresponde un modelo específico. La firma de moda accesible de Inditex aboga por la libertad de elección en una serie de 14 imágenes que dan forma a una colección en la que la gama cromática de los neutros y los estampados son los protagonistas. El resultado es una cuidada selección de diseños actuales que se funden con la piel y que enarbolan la bandera de la diversidad y la inclusión en todas sus posibles formas. No importa la raza, edad, origen, religión, gustos o intereses, el mensaje es único y va dirigido a todas nosotras: “Háblale a tu cuerpo con cariño. Tu cuerpo es tu hogar, debes respetarlo y amarlo. Ámate y ama tu cuerpo”.

En un momento en el que la mujer concede tanta importancia a la ropa interior como a las prendas exteriores de un look, Lefties busca hacer de su lencería ese gesto cómodo y agradable con el que empezar el día. ¿El resultado? Cortes suaves que no aprietan pero proporcionan la sujeción necesaria y que, además, favorecen la silueta y acompañan al cuerpo libremente. Todas las piezas que componen esta colección son, además, susceptibles de ser mostradas como un elemento más del estilismo. Tops que asoman debajo de camisas masculinas, bodies que acompañan tus vaqueros favoritos, sujetadores que visten escotes prominentes… y que confirman que la lencería ha dejado de ser algo íntimo para convertirse en un medio más de expresión.

