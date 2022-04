Umbro x Lefties: la colección más deseada nos recuerda que el ‘athleisure’ sigue siendo tendencia

Lejos de desgastarse, el athleisure regresa cada temporada con más fuerza que la anterior para recordarnos que las prendas de inspiración deportiva no solamente están hechas para entrenar, sino que son más tendencia que nunca. Combinar sudaderas, leggings y hot pants –o mallas de ciclista– con piezas más sofisticadas como camisas y americanas en el mismo look no solo está bien visto por los insiders, sino que continúa siendo un truco de estilismo infalible para conseguir looks versátiles que funcionen en el día a día sin renunciar a la comodidad. La tendencia que naciera en 2015 de la mano de marcas de lujo y celebrities arrasa en la calle en 2022, y lo hace a través de cápsulas como la que acaba de lanzar Lefties en colaboración con la marca británica Umbro.

Esta primavera, la icónica marca británica de ropa deportiva Umbro une fuerzas con la marca de Inditex para sacar a la luz la colaboración de la que todo el mundo habla. Y es que Umbro x Lefties es mucho más que una colección para nostálgicos. En sus camisetas, sudaderas, pantalones de chándal, accesorios y diferentes modelos de calzado conviven la tradición deportiva de Umbro con el espíritu streetwear más joven, haciendo de esta cápsula la colección de streetwear definitiva del entretiempo. Inspirada en la cultura urbana actual, Umbro x Lefties incluye una amplia variedad de diseños cómodos y funcionales para mujer, hombre y niños y que resultan perfectos tanto para el día a día como para reuniones informales y citas con amigos.

Espíritu deportivo y tendencias

Cuando una firma de moda como Lefties reúne en una misma colección prendas muy comfy de inspiración sporty y las tendencias más potentes de la temporada, el resultado es una colección como Umbro x Lefties, repleta de looks equilibrados que aúnan confort deportivo y moda a partes iguales. No importa si eres de los que prefieren estilismos informales en los que prime la funcionalidad para el día a día o si tu estilo es más bien clásico y formal, porque las prendas de Umbro x Lefties te ayudarán a crear looks versátiles que se adapten a tu estilo y a tus necesidades.

El célebre logotipo de Umbro y el lettering son dos de los motivos decorativos presentes a lo largo de toda la colección. En cuanto a la paleta de color, destaca la importancia de la tendencia monocromática en todas las categorías de producto, declinándose en una amplia variedad de tonalidades que van desde negros, blancos, rosas y celestes hasta pinceladas inesperadas en tonos flúor y estampados atemporales como las rayas.

Siempre a la vanguardia, esta no es la primera vez que Lefties recurre a una marca deportiva para lanzar una colección que combina piezas sporty y tendencias. Lo hizo con Kelme la pasada temporada otoñal para, esta primavera, unir fuerzas con otra etiqueta de larga tradición deportiva como Umbro. Además, la firma de Inditex destaca por su habilidad para hacer que sus colecciones se adapten a cualquier edad, silueta o estilo. Piezas que aportan diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación mediante un estilo fácil y sin esfuerzo que confirma que la moda y las tendencias pueden ser accesibles para todos.

