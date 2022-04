Dobla tus vaqueros con este truco viral y ahorrarás mucho espacio en tu armario

Son nuestros pantalones favoritos, nunca pasan de moda y te solucionan looks para todo tipo de ocasiones, desde ir a trabajar hasta una fiesta especial. Quien tiene unos jeans perfectos, tiene un auténtico tesoro. Sin embargo, lo más normal es contar con varios pares de vaqueros, especialmente si te gustan las tendencias y, cada temporada, incorporás el modelo que más se lleva: wide legs, de cintura baja, tapered jeans... Y aquí llega el problema: los vaqueros ocupan mucho espacio, sobre todo los diseños anchos que ahora tanto se llevan. ¿La solución? Colocarlos en vertical, doblándolos tal y como propone una de las chicas expertas en orden con miles de seguidores en TikTok.

Igual que existen trucos para organizar bien tus bolsos o tus zapatos y ahorrar espacio en el armario, hemos descubierto una técnica muy fácil de copiar para que tus jeans queden bien ordenados, a la vista y ocupando lo mínimo. Nos la ha descubierto OrdenConPaz, un perfil de TikTok que comparte los mejores trucos para limpiar y ordenar el hogar, y es tan sencilla que vas a querer ponerla en práctica hoy mismo.

Para copiar este truco, solo necesitas extender tu pantalón sobre una superficie horizontal -como la cama o una mesa grande- y doblarlos verticalmente por la mitad, colocando una pernera sobre la otra. Después, tal y como puedes ver en el vídeo, mete el triángulo que queda en el tiro hacia dentro. Dobla las perneras en dos pliegues, primeros, y en tres, después, para que la prenda tenga suficiente consistencia y puedas colocarla en vertical. Ahora ya puedes guardarlo directamente en tu armario o, como hace la experta en orden, meter varios vaqueros en una cesta. De esta forma, los tendrás perfectamente organizados y accesibles, uno de los mejores consejos para vestir mejor sin necesidad de comprarte ropa nueva. ¿O es que nunca te has dado una prenda por perdida o la has olvidado porque no la tenías a la vista?

Cómo aprovechar mejor los armarios pequeños

Este truco sirve, por otro lado, para ahorrar espacio, que a menudo suele faltarnos en las casas más pequeñas. Lo incorporamos a esta lista en la que ya te contábamos que otras claves para tener un armario pequeño bien ordenado y organizado. Separar las prendas por temporadas es el hábito más sencillo, igual que categorizarlas en aquellas que van dobladas y las que es mejor perchar. Además, en tiendas como Amazon encontrarás objetos especiales para mantener el vestidor más estructurado, como perchas diseñadas para colgar los bolsos, cajas de metacrilato para ver los zapatos de su interior o cestas en las que colocar los vaqueros de forma vertical gracias al truco que te hemos enseñado.