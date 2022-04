¿No sabes qué ponerte en San Valentín? Prueba esta tendencia de los 90 que adora la 'Gen Z'

Que la moda de finales del siglo pasado ha vuelto es un hecho que cada día se refleja en los armarios de las chicas que adoran la moda y la belleza. Si hace unos días hablábamos del regreso del jungle dress de Jennifer Lopez y del delicado vestido de Dua Lipa, ahora viajamos hasta uno de los momentos más recordados de nuestra musa favorita sobre la pasarela, para empaparnos de una tendencia que poco a poco va encontrando su lugar este 2022, aquella que ya han aprobado las embajadoras de la Generación 'Z', ¿adivinas de cuál se trata?

El estilo de Kate Moss a lo largo de los años es el mejor ejemplo de todas las piezas que vuelven una y otra vez al foco protagonista, y en esta ocasión se trata de un detalle muy especial capaz de transformar incluso los diseños más básicos. Fue durante la presentación de la colección otoño-invierno de 1994 del diseñador neoyorquino Isaac Mizrahi cuando vimos a la modelo estrenando un minivestido blanco con guantes a juego coronados con sendas aplicaciones de pelo. Una romántica tendenciaque fue consolidándose entre las expertas en materia e incluso se coló en el repertorio de vestuario de la película Romy y Michele, protagonizada por Lisa Kudrow y Mira Sorvino tres años después del estreno de la línea.

Con la fiebre noventera en su punto más álgido no nos extraña que algunas marcas hayan aprovechado el momemnto para recuperar este tipo de piezas adornadas con franjas de pelito de colores. Blumarine es el ejemplo de cómo establecer el equilibrio entre el pasado y el presente diseñando looks con ese aire vintage tan llamativo. Entre las veinteañeras que no han dudado en añadir esta tendencia a su día a día encontramos a Addison Rae, la influencer que ha revolucionado el mundo de las redes sociales con sus atrevidas propuestas tanto en el sector de la belleza como en la moda. ¡Todo lo que toca se hace viral!

Bajo los maravillosos conocimientos de su estilista de confianza, Molly Dickson, se ha convertido en uno de los claros referentes para la GenZ. Cada uno de sus conjuntos respiran ese aura inspirado en el movimiento 'Y2K', y como era de esperar, no podía faltar este tipo de tops, vestidos e incluso abrigos en su armario. Porque aunque Kate lo estrenó en formato vestido, la industria se ha puesto manos a la obra para sacar el máximo provecho de este pequeño pero esencial detalle que transforma por completo un look básico en uno más especial.

Así que si estás cansada de llevar siempre jerséis de punto grueso, cuello alto o americanas todos los días de la semana, ésta es la señal que necesitabas para invertir en los próximos meses en los diseños con pelito que veremos pasear por las avenidas de las grandes ciudades. Es mucho más sencillo de combinar de lo que puedes imaginar: el truco para no caer en el error, es dejar el protagonismo estrella a la pieza y añadir otras sencillas como un par de vaqueros, zapatillas o incluso stilettos. ¿Prepada para triunfar?