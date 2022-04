Las flores sí son para invitadas de invierno, palabra de Olympia de Grecia

Ya queda muy poco para que comience la temporada de bodas, bautizos y citas de gran calibre. La época del año en la que dejamos a un lado los estilismos de diario, los vaqueros y las zapatillas de deporte para sacar lo mejor de nuestro armario. Y si eres una apasionada de la estética romántica y tienes varias eventos apuntados en la agenda de 2022, sigue leyendo, porque Olympia de Grecia nos ha confirmado cuál será la tendencia que podrás lucir en tus looks de invitada... ¡desde hoy mismo!

En la boda real de Nina Flohr y Philippos de Grecia que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Atenas, Olympia optó por un look minimalista con complementos a juego que aprobaría la mismísima Carrie Bradshaw. Pero el último posado que ha publicado en sus redes nos ha confirmado cuál es el estampado que vuelve una y otra vez a los vestidores de las expertas en moda. La neoyorquina con sangre azul europea es el ejemplo que debes copiar para crear conjuntos ideales a partir de prendas atemporales y otras más novedosas. En este caso ni lunares ni animal print, las flores en tamaño mediano son los motivos que han bañado el maravilloso vestido de la aristócrata.

Su nueva adquisición, con la que ha demostrado cómo convertirse en la invitada más elegante de la cita sin necesidad de añadir demasiados complementos, pertenece a la nueva colección de Erdem. Se trata de un diseño de corte midi, plisado, con pequeños volantes en los hombros y cuello al puro estilo victoriano; una prenda bautizada como Roisin que homenajea a su patrón más característico, el Sitwell Bloom. Sobre el sobrio pero sofisticado fondo negro, el protagonismo de las flores de colores lo convierte en una de las opciones más románticas, incluso apta para tu próxima cita de San Valentín. Este guiño tan sutil nos ha resultado bastante familiar ya que lo habíamos visto antes en otra royal.

La firma británica se ha colado decenas de veces en los vestidores de la realeza, de forma llamativa en el de Kate Middleton. No hay temporada que la duquesa de Cambridge no aparezca en un evento oficial enfundada en uno de sus delicados diseños que juega con estampados románticos, una silueta femenina y favorecedora, como el que llevó en el Chelsea Flower Show de 2019 con una propuesta muy bohemia. Por eso no nos extraña que ahora la hija de Marie-Chantal y Pablo de Grecia haya sucumbido al encanto de las creaciones del modista Erdem Moralioglu en el que ahora tú podrás inspirarte para tu próxima boda. ¿El truco para un look de diez? Optar por unos zapatos de salón y un accesorio discreto en el cabello, ¡y lista para triunfar!