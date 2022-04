Nieves Álvarez celebra tres décadas de carrera con tres looks de alto impacto en París

La modelo española ha sido una de las protagonistas indiscutibles de esta edición de la Alta Costura de París al conmemorar sus 30 años sobre las pasarelas en un inolvidable desfile de la mano de su queridísimo amigo, el diseñador Stéphane Rolland, de quien ha sido musa por más de una década. Al igual que otras veteranas, como Naomi Campbell o Kate Moss, Nieves sigue dictando cátedra a pesar del paso del tiempo, sin nada que envidiar a las nuevas generaciones de top models. Por si quedaba alguna duda, ha presumido de tipazo con tres looks que conmemoran este hito en su carrera y concentran algunas de las tendencias más vistas en el street style de la Semana de la Moda.

Nieves desafía al estampado más peligroso de todos

Con tantos años de experiencia en el mundo de la moda y habiéndose probado incontables piezas de Alta Costura para protagonizar desfiles o portadas de revistas, la modelo española sabe muy bien cómo llevar las tendencias más arriesgadas, esas de las que solemos huir por miedo a que no nos favorezcan. Empezó una mañana de trabajo con este look de inspiración working que fácilmente podríamos adaptar a una cena especial, liderado por un vestido midi de punto de Philosophy di Lorenzo Serafini con estampado de rayas horizontales (el más temido de todos), mangas largas y cuello vuelto. Su truco para contrarrestar los efectos ópticos bien conocidos de este motivo clásico es escoger un zapato que aporte longitud a las piernas, como estas botas altas de piel burdeos, de Aquazzura. Cerró el conjunto con accesorios de Bvlgari, entre los que destaca su bolso de hombro acolchado Serpenti Cabochon.

El minivestido que funciona a los 20 y a los 50

Está claro que, en la ajetreada vida de una supermodelo, no todo pueden ser prendas de punto calentitas, pues el trabajo exige looks un tanto más elegantes, pero también versátiles, que podamos conservar muchos años sin miedo a que pasen de moda o dejen de sentarnos bien. La solución de Nieves fue el minivestido predilecto por mujeres de todas las edades por sus dosis a partes iguales de sofisticación y sensualidad: el diseño tipo blazer de tweed con detalles de hombreras y botones dorados que muestra las piernas sin resultar demasiado revelador. La madrileña combinó el suyo, de formato little black dress y firmado por Dolce & Gabbana, con unos stilettos eculturales, de Le Silla, con adorno metalizado en talón y tacón, y unas medias de cristal negras, de Wolford.

¡Y atención a este último detalle! Parece ser que las medias que nuestras madres tanto adoraron en los 80's, esas que eran casi obligatorias en el armario de nuestras abuelas, vuelven al panorama de la moda en pleno auge de la microfalda. Así lo demostró Stella Banderas en el desfile de Alta Costura de Dior, donde Beatrice Borromeo también se apuntó a este complemento lencero.

El look 'reloj de arena' que te hace ver mucho más alta

Qué mejor forma de cerrar una jornada en París que acudiendo a un desfile de Alta Costura; esta vez, no como protagonista de la pasarela sino como invitada de excepción del couturier libanés Elie Saab, encargado de firmar el look de Nieves para la ocasión. Se trata de un conjunto de cropped top de punto con mangas cortas y cuello camisero bordado, falda plisada 'efecto óptico' con franjas verticales ajustada al torso con un cinturón grueso que define la cintura, bolso de mano tipo clutch de 'coco' negro y unos salones de punta fina y alargada que estilizan todavía más la figura.