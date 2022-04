Amaia Salamanca presenta su nueva serie con el look ideal para invitadas que adoran el negro 🖤

Invierno es, no hay duda, la época más difícil para acertar con un look de invitada. Las bajas temperatuas y las más que posibles lluvias (o incluso nieves) hacen que la fórmula rápida de vestido&sandalias sea, en la mayoría de casos, inviable. ¿Lo bueno? Es el momento perfecto para escoger trajes de chaqueta y pantalón, monos de terciopelo... o la sencilla combinación de una blusa especial con un pantalón negro. Ese es el look por el que una de las actrices con más estilo de nuestro país, Amaia Salamanca, ha optado en la presentación de su nueva serie, donde también ha demostrado, una vez más, el poder de los accesorios especiales.

Con el pelo castaño que, desde hace meses, luce por exigencias del guion, Amaia Salamanca presentaba anoche Todos mienten, la miniserie de misterio dirigida por Pau Freixas en la que comparte reparto con otros conocidos intérpretes como Natalia Verbeke, Irene Arcos, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Juan Diego Botto o Eva Santolaria. Prácticamente todos ellos estuvieron anoche en la premiere madrileña de la producción, que hoy se estrena en Movistar+, pero la madrileña fue una de las grandes protagonistas del evento, y su lookazo tuvo mucho que ver.

Con una blusa de volantes, manga francesa y un sutil print de rombos y un pantalón de cintura alta a juego, Amaia se convertía en la más elegante de la noche. Ambas piezas son diseños de Carolina Herrera y su estilista, Antonia Payeras, los combinó con accesorios muy especiales, una de las mejores claves para tranformar un estilismo sencillo. En este caso, los elegidos fueron una diadema de terciopelo con estrellas, un bolso de mano de Roger Vivier y, aquí llega el más especial, unos stilettos bicolores de Jimmy Choo, el modelo Cass 110 en fucsia satinado y metacrilato rojo. Añadir ese complemento fue todo un acierto, no solo por la nota de color, sino que aportaba el toque rompedor que Amaia suele escoger en sus estilismos.

Inspiración 'beauty' para invitadas de invieo

Ningún detalle quedó al azar en este lookazo de Amaia: incluso los pendientes, de Isabel Guarch, combinaban con las estrellas de la diadema, uno de los accesorios más cómodos para las invitadas que no quieren llevar tocados, pamelas ni peinados complicados. La melena lisa y natural, solo retirada del rostro gracias a esa diadema, combinaba a la perfección con el sobrio maquillaje creado por Iván Gómez. La mirada se convertía en el foco de atención absoluto gracias a un ahumado en gris metalizado -de nuevo, a juego con las joyas- mientras que el iluminador en pómulos, nariz y frente junto a un labial nude realzaban la belleza natural de la actriz.