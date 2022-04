Sara Carbonero cambia el vestido por el conjunto de punto que más favorece a las morenas

Ya te hablamos del Very peri, el color del año elegido por Pantone para animar las sobrias mezclas de los meses fríos. También se ha colado en el radar de las amantes de la moda el Verde Parakeet, una tonalidad brillante que favorece a rubias y morenas y que está aprobada en la pasarela por firmas como Versace o Bottega Veneta. Ahora, Sara Carbonero nos anima a olvidar el gris, negro y otras apuestas típicas de esta época del año para abrazar la calidez del rosa, un color presente en su último total look. La presentadora ha confiado en la fórmula de estilo ideal para acertar con tu estilismo cuando no tienes mucho tiempo y quieres desmarcarte de las mezclas más previsibles, es decir decantarse por combinaciones monocolor. En su caso, ha elegido un dos piezas de punto tan cómodo como favorecedor.

"La vida en rosa", ha escrito Sara junto a la serie de imágenes donde desvela este conjunto en clave comfy. Como decíamos, se trata de un look monocolor en rosa claro, una tonalidad que este año también viene pisando fuerte tal y como se puede comprobar al observar las colecciones de nueva temporada de firmas como Blumarine, Chanel o Loewe, sellos que en sus propuestas de cara a la primavera/verano no han dudado en teñir sus prendas de este alegre tono. Si bien a primera vista podría parecer un vestido, se trata de un look formado por un jersey amplio y una falda con abertura. La firma detrás de esta apuesta es Joslin, un sello que aboga por las creaciones de estética atemporal. Cada una de las prendas, confeccionadas en lino y algodón, se pueden lucir por separado como parte de looks independientes pero Sara se decanta por hacer un guiño a las tendencias al sucumbir al total look de punto.

Un truco de estilo para renovar tu jersey

La presentadora introduce un llamativo truco de estilo al lucir el jersey de cuello pico al revés, es decir con la abertura en la espalda. La falda midi, con un gran corte lateral, ayuda a estilizar las piernas al instante ya que suma visualmente centímetros de altura. Además, funciona genial con botas altas, el calzado perfecto para adaptar esta mezcla a la temporada de invierno. En color marrón y de efecto ante, Sara dice sí a las botas altas de tacón, una compra infalible cuando busques elevar un look sin grandes esfuerzos. Este color rosa favorece en especial a las pieles morenas y cabellos oscuros como el de la presentadora, que ha conquistado a sus seguidoras con este estilismo especial.