Combina así tu traje de siempre para adaptarlo a las nuevas tendencias de 2022

La guía de estilo que no te puedes perder si te gusta llevar traje es más variada que nunca. El dos piezas de chaqueta y pantalón (o la alternativa que introduce bermudas de invierno o faldas como prenda inferior) sigue evolucionando sin dejar de lado la comodidad. Fuera del look de trabajo tradicional que todas conocemos, admite posibilidades casi ilimitadas. Las chicas que no renuncian a la silueta oversize optan por llevarlo con zapatillas cuando buscan potenciar ese lado informal del traje. Las propuestas de tonos más sobrios se animan al lucirse con llamativas camisas estampadas, mientras que los detalles de tendencia en accesorios o calzados ayudan a restar sencillez a las mezclas en clave minimalista. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION las claves para seguir llevando el traje en el invierno de 2022.

