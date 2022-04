Malika Louback, la ingeniera convertida en modelo que arrasa en la pasarela

Comenzó su carrera en la moda en septiembre de 2019 pero en menos de tres años ha logrado más éxitos que algunas compañeras de profesión con mucha más trayectoria. La modelo Malika Louback nació en Yibuti pero desde hace varios años vive en París, donde ha conseguido consolidar su carrera en la industria de la moda, además de formarse como ingeniera. Puede que su cara no te resulte demasiado familiar ya que, por el momento, no es tan mediática como otras supermodelos, pero lo cierto es que ha desfilado para muchos pesos pesados de la industria y sus looks de Street Style empiezan a llamar la atención de los fotógrafos. Teniendo en cuenta el parón obligado del año 2020, con muchos shows cancelados o presentados de forma digital, todavía resulta más soprendente que Malika haya conseguido imponerse como una de las new faces más prometedoras del momento.

Como ella misma desvela en su biografía de Instagram, además de modelo es ingeniera de materiales, una carrera que tal y como ha explicado en una entrevista reciente, le ha ayudado en su profesión como maniquí: "Siempre he querido trabajar y evolucionar en industrias diferentes. Mi experiencia en ingeniería me ayuda a prestar más atención a los detalles en mi trabajo como modelo", contó a Vogue Arabia. De momento, su agenda como modelo, con los viajes alrededor del mundo que ese trabajo implica, ocupa la mayor parte de su tiempo. Si sigues los desfiles, es posible que recuerdes verla sobre la pasarela en el show de Versace para esta primavera/verano 2022 o en el desfile viral que fue Fendace, la colaboración de Versace con Fendi. Tampoco faltó en la presentación de Chanel inspirada en los años 90 ni en el show de Alberta Ferretti, Hermès o Etro.

Más recientemente, hemos podido verla compartir pasarela con Laetitia Casta o Emily Ratajkowski en París, junto a la firma Ami. Igual que Gigi Hadid, Hailey Baldwin o Miranda Kerr, también ha sido fichada por la agencia de modelos IMG, una de las más influyentes del sector. Además de desfilar en decenas de shows, los diseñadores también han contado con ella para protagonizar importantes campañas. Donatella Versace la eligió para la campaña navideña de la firma italiana, mientras que Fendi apostó por la modelo en su colección del pasado otoño/invierno 2021, el mismo año que fue fotografiada por Inez&Vinoodh para Chanel. Con las semanas de la moda del mes de febrero a punto de dar el pistoletazo de salida, solo queda seguir la pista a esta amante de la moda con vocación de supermodelo para no perdernos sus próximos pasos en la industria.