10 formas de llevar la sudadera con capucha aprobadas por las chicas más clásicas

¿Cómo llevar la sudadera con capucha? Sí, el chándal es la prenda recurrente a la hora de lucir estos diseños informales, pero no la única opción. Basta echar un vistazo a los looks de las expertas en moda más influyentes para comprobar que este básico se ha convertido en una prenda comodín de los meses de frío. Iconos como Hailey Baldwin dicen sí a la mezcla de americana y sudadera con capucha, un mix que ya vimos el año pasado y que en 2022 se consolida como look de tendencia. Otras amantes de las combinaciones clásicas no dudan en llevar esta prenda junto a faldas o conjuntos de traje y pantalón, como alternativa de la camisa habitual. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION estas y otras opciones con las que redescubrir la sudadera con capucha y actualiza tu estilismo con el mínimo esfuerzo.

