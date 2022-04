Tamara Falcó vuelve a televisión con un vestido de Zara de 18 euros

La fuente inagotable de tendencias (a un precio asequible) que es Zara ha conseguido establecerla como una de las tiendas favoritas de influencers y estilistas, quienes adoran ir a la última. Sin embargo, las prendas de Inditex también se cuelan en los armarios más exclusivos, incluidos aquellos de royals y aristócratas. Kate Middleton o la reina Letizia son algunas de las mujeres que han llevado piezas de la marca, pero si hay una gran embajadora de Zara con título nobiliario (y experta en moda) no es otra que Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler recurre una y otra vez a la casa gallega, también en sus apariciones televisivas, tal y como hizo anoche en su regreso post-navideño a El Hormiguero.

"Estamos de vuelta", anunciaba Tamara Falcó a sus 1,2 millones de seguidores, mostrando la alegría que suponía, tras el parón de la Navidad, visitar otra vez el plató de Pablo Motos. En el vídeo adelantaba el look que veríamos en el programa, un vestido estampado que hemos localizado en Zara. No es esta la primera vez que la diseñadora y chef luce prendas de esta marca en televisión (la pasada primavera, por ejemplo, llevó la americana de cuadros vichy de la foto superior), pero el diseño de anoche merece especial atención porque, aparte de ser muy favorecedor y versátil (encaja tanto en un look de invitada como para ir a trabajar), ¡está muy rebajado!

El vestido midi y con lunares multicolor de Tamara ahora cuesta solo 17,99 en vez de los 39,95 euros originales. Si en el lookbook de la casa proponen llevarlo con botas de suela gruesa, consiguiendo un estilismo cómodo y práctico para el día, la estilista de Tamara, Montse Nieto, quiso darle un toque más sofisticado combinándolo con sandalias de tiras, con lo que logró un look de invitada ideal. Eso sí, para desgracia de sus fans, el 'efecto Tamara' ya ha hecho que, durante esta noche, el vestido se agote en la página web de la firma, aunque todavía estaría disponible en algunas tiendas físicas según indica el portal.