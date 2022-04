10 abrigos largos que son el perfecto toque final de tus looks en los días fríos

El toque final al que se dirigen todas las miradas en cualquier look de invierno no son los accesorios, sino el abrigo con el que se culmina el vestuario. Entre la inmensa variedad de tendencias que ofrece la temporada, puede ser complicado dar con el diseño ideal, ese que puedas combinar con la práctica totalidad del armario y adaptar a todos los planes invernales, del más desenfadado al más elegante. En este sentido, el abrigo largo puede ser tu salvación. Este tipo de propuestas, cuya longitud sobrepasa al menos la altura de la rodilla, son más formales que los modelos cortos, por lo tanto ofrecen posibilidades casi ilimitadas a la hora de combinarlos con las prendas de tu armario. Dentro de esta categoría de abrigos largos no faltan las creaciones de tendencia, como los diseños acolchados, pero destacan sobre todo los de corte clásico, casi siempre en colores atemporales. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 abrigos largos que arrasan esta temporada y aprovecha las rebajas de enero para hacerte con uno de ellos.

