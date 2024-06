Así son los hoteles en los que duermen las 'influencers' y estilistas más 'cool' cuando visitan París

Historias de palacio, los secretos e inicios de la Alta Costura, una gastronomía exquisita, personajes inolvidables, rincones únicos y fotogénicos... Son muchas las anécdotas que rodean a la capital francesa, pero es cierto que el cóctel perfecto de realeza y moda que con los siglos han ido protagonizando, ha sido clave para postularla como la escapada estrella pase el tiempo que pase. ¿Cuándo París se convirtió en el París que hoy conocemos? Esa esencia que tanto la caracteriza alrededor del globo terráqueo ha sido capturada por el lujoso grupo Evok Collection a través de sus diferentes hoteles. Viajamos hasta el corazón de la ciudad de la luz para descubrir ese je ne sais quoi que siempre está de moda y ha conquistado a las personalidades más importantes de la industria.

-Un exclusivo tour que nos adentra a los espacios en los que las estilistas e influencers más seguidas de las redes sociales se refugian durante Fashion Week para descansar con una larga rutina de mimos, masajes corporales y faciales, preparan sus lookazos de ensueño, hacen shootings y viven como auténticas reinas entre almohadones. Ahora, nos sumamos a su experiencia (¡tan solo por unas horas!) y nos alojamos en algunos de sus demandados espacios que conecta la elegancia y la discreción, ¡aunque son totalmente diferentes! No solo por la ubicación que se encuentran, y con ello las espectaculares vistas como a la Torre Eiffel o a la Ópera de Garnier, también porque cada una respira un estilo único y acogedor que los hace aún más singular. Sonoros nombres como las nórdicas Pernille Teisbake y Emili Sindlev, la actriz de la exitosa serie Emily in Paris Philippine Leroy Beaulieu, e incluso la modelo española Nieves Álvarez han recorrido sus pasillos y suites de manera sigilosa.

Por ejemplo, el más cosmopolita es Brach Paris, que se encuentra en el magnífico décimosexto distrito, con una arquitectura de los años 1930 que reza el estilo modernismo de Bauhaus y el surrealismo con tonos cálidos y materiales naturales y crudos gracias a la visión del diseñador industrial Philippe Starck. Entrar por sus puertas es sinónimo de sumergirse en la vida real de los parisinos gracias al aclamado restaurante, el club deportivo que oculta bajo el suelo y acoge a sus vecinos, la azotea protagonizada por una escena de película con el gran monumento de hierro como telón de fondo, la esquina perfecta para disfrutar de una velada romántica, ¡e inlcuso un baño en el jacuzzi! A varios kilómetros de allí, nos trasladamos cerca de la Comédie Française, en la rue Saint- Honoré y los jardines del Palacio Real, ante un elegante y típico edificio de estilo Haussmann.

Si existe un hotel queencarne el lujo silencioso, ese es Nolinski Paris, y su decoración, que encuentra el equilibrio entre la modernidad, el refinamiento y el estilo contemporáneo, es obra de Jean-Louis Deniot. Inaugurado como el primero de la colección Evok, encarna el estilo de vida francés, la elegancia, discreción y el encanto de una dirección en el centro de la moda y la cultura parisinas que ha sido la casa efímera de las que nos enamoran con sus looks de invitada por el street style. Con una gran escalinata de nubes pintadas a mano que parecen conducir a los huéspedes hacia los deleites celestiales, la impresionante piscina escondida en su planta inferior ubicada a escasos metros de la Ópera y un restaurante bajo la cuchara del reconocido chef Philip Chronopoulos con una selección de recetas de la alta cocina francesa. Y, en nuestra escapada exprés, hemos descubierto el encanto de uno de sus hoteles boutique, cuyas coordenadas se sitúan en el barrio Le Marais, concretamente la plaza más antigua de la capital, la Place des Vosges.

Lugar que da nombre a este proyecto, Cour des Vosges, una residencia del siglo XVII cuya estructura de reconocible fachada de ladrillo rosa y tejados de pizarra, las vigas originales en el techo pintadas y los suelos de terracota de la época que los arquitectos, Yann Lecoadic y Alessandro Scotto, han respetado y adaptado a la actualidad. Sus 12 habitaciones y suites invitan a sumergirnos en la vida de familia noble francesa del siglo XVI amante y coleccionista del arte reuniendo durante décadas esculturas, cerámicas, tapices y muebles, representando diversos movimientos artísticos, digno de las generaciones de mecenas. Y he aquí la gran pregunta: ¿por qué las chicas más exigentes del panorama prefieren dormir en sus amplias camas que ayudan a conciliar un sueño reparador? Por varias razones, entre ellas la estrecha relación que guarda con la moda, el buen gusto y las históricas vistas de las que disfrutan nada más despertarse,¡sin moverse de las sábanas!

Incluso entre las glamurosas paredes de los rincones de la compañía que redefine el concepto de lujo hotelero, (también situados en Venecia y próximamente en la milla de oro de Madrid que abrirá las puertas la próxima temporada) ha sido el place to be donde fotografiar editoriales de moda. Otro de los puntos que sus huéspedes FASHION tienen en cuenta es inspiración para crear contenido, desde la grabación de sus looks para ir a los desfiles y exclusivas fiestas, hasta su rutina en plena Fashion Week o los momentos cotidianos como un desayuno o un skin care frente al espejo que hacen de esta escapada una experiencia inolvidable.