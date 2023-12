Chinchín por todo lo alto: esta es la razón por la que vas a inaugurar el 2024 a lo grande

Estamos todas de acuerdo con que diciembre es un mes muy intenso. Comidas de trabajo, maratones por conseguir todos los regalos, nos enfrentamos a otro mercurio retrógado —este es, sin duda, el mayor reto para las que confiamos en las predicciones del horóscopo—, hemos visto como algunas de las parejas de celebrities que más nos gustaban terminaban su relación, o hasta nos hemos estrenado en una nueva red social. No obstante, todos estos hechos solo pueden significar una cosa, y es que se avecinan cambios que nos van a ayudar a darnos cuenta de que las cosas solo pueden ir a mejor.

A punto de despedir el 2023, también estamos con todos los preparativos para que las fiestas que tenemos en el calendario sean de lo más glamourosas: elegir el look perfecto con el que sentirnos nosotras mismas (sin renunciar a las lentejuelas), nuestro algoritmo de TikTok no para de mostrarnos ideas de maquillaje de fiesta, o no damos con el restaurante idóneo para celebrar esa cena de Navidad pendiente que tenemos con nuestras amigas. Sin duda, todos estos quehaceres que están en nuestra to do list vienen porque queremos que cada momento sea perfecto, pero a veces se nos olvida lo más importante, que es valorar y celebrar lo que ya tenemos.

La clave del éxito para 2024 es celebrar el presente

Estamos tan sumergidos en la rutina, que a veces nos nublamos y no valoramos pequeñas cosas del día a día que nos ayudan a ser más felices. Gestos tan simples como los abrazos, las caricias, o el tiempo de calidad con la gente que queremos, son algunos de los hechos que debemos poner en alza y son motivo de celebración. Incluso nuestros propios logros, que muchas veces no valoramos lo suficiente, también son la excusa perfecta para brindar.

Según un estudio realizado por el grupo IPG Mediabrands, solo el 39% de los encuestados asegura que celebra todos sus logros y cerca del 60% mantiene que le gustaría celebrar más el día a día. Pero el dato más sorprendente es que un 80% de los españoles considera que tiene muchos motivos para celebrar. Dicho esto, si ganas y motivos no nos faltan, ¿qué es lo que nos frena?

