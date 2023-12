9 locales que debes visitar esta Navidad para celebrar todo lo que tienes

Empezamos el 2023 con muchos retos e ilusión por delante, incluso pusimos en práctica hábitos como tener un cuaderno de journaling —si todavía no lo has probado, te lo recomendamos—, o diseñamos nuestro propio vision board para proyectar todas las cosas buenas que queríamos lograr. Ahora que estamos a punto de cerrar el año y hacer balance, seguro que hay muchos aspectos que nos gustaría mejorar de cara a 2024. Nosotras tenemos claro nuestro objetivo, y es que queremos comenzar el año celebrándonos más.

Quizás te preguntes de dónde nace esta inquietud. Lo cierto es que, en un estudio sobre hábitos de la celebración realizado por IPG Mediabrands, confirman que solo el 39% de las personas asegura que celebra todos sus logros y cerca del 60% afirma que le gustaría celebrar más el día a día. Si nos detenemos a pensar, tendemos a priorizar otros aspectos como el trabajo o la rutina, y sin darnos cuenta, nos sumergimos en un bucle de obligaciones que difumina las ocasiones para disfrutar. Y es que hay muchos motivos que se convierten en excusas perfectas para brindar con los nuestros.

Nuevo año, nueva filosofía de vida

Valorar un abrazo, una caricia o el tiempo con nuestros seres queridos, se va a convertir en un must de nuestro día a día. Otra de las conclusiones del estudio mencionado es que un 80% de los españoles considera que tiene muchos motivos para celebrar, y nos hemos propuesto demostrarlo. Para ello, los brindis son uno de los gestos que acompañan a estos momentos de felicidad, y no hay mejor bebida que Codorníu para ellos. La marca líder de cava nos anima a no esperar para celebrar y a poner en valor los pequeños momentos de la rutina. Bajo su lema “No esperes a celebrar todo lo que tienes”, Codorníu vuelve a superarse con una campaña que invita a dejar de lado nuestras dudas y frenos como la falta de tiempo o el dinero, y nos motiva a valorar todo lo que tenemos.

Para ponértelo más fácil y disfrutar de una experiencia premium, Codorníu ha querido estar presente en los locales que van más acorde a su filosofía. Te dejamos aquí la mejor lista de locales y restaurantes con los que celebrar estas fiestas se convertirá en un plan único:

En Madrid: Salvaje, Torcuarto, La Única y Raimunda

La capital es una ciudad llena de estímulos. Si vives aquí, sabrás que cuando crees que ya lo has explorado todo, siempre surgen nuevas oportunidades. Y si estás de paso, no será la primera —ni la última— vez que lo harás. Dicho esto, tenemos que recomendarte nuestra hot list de locales y restaurantes que debes visitar estas fiestas antes de que estén todos los huecos reservados. Eso sí, si vas, tienes que pedir una botella de Codorníu para que la experiencia se eleve.

Primero, Salvaje reúne en sus dos localizaciones (Galería Canalejas y Bless Hotel en Calle Velázquez) lo mejor de la cocina japonesa, fusionado con noches a las que acompaña el mejor espectáculo. Torcuarto es un espacio para soñar con su decoración, que lleva la experiencia gastronómica del chef Sergio Fernández a otro nivel. La Única es el lugar perfecto para saborear lo mejor de la cocina mexicana y alargar la velada hasta la noche con un par de copas de Codorníu. Por último, Raimunda tiene una ubicación de ensueño, en el Palacio de Linares, una oportunidad para acariciar el lujo al estilo royal mientras degustas una cocina de producto con guiños iberoamericanos.

En Barcelona: Hotel Arts, Jacqueline, Restaurante Negro, The Edition y Skyfall

Por otro lado, el destino más internacional de España también alberga varios lugares de culto. Empezamos con el Hotel Arts, un cinco estrellas —y de los más famosos de la ciudad— en el que cualquier velada asciende de categoría. En Jacqueline, si eres de aquellos a los que les encanta la decoración navideña, aquí es espectacular. Y si le sumamos que es uno de los mejores restaurantes para degustar la cocina local, la experiencia se vuelve aún más exquisita. El Restaurante Negro es apto para los paladares más exigentes y atrevidos, puesto que combina platos mediterráneos con

sabores mejicanos, peruanos, italianos y asiáticos en una misma propuesta. En The Edition también podrás vivir de primera mano una experiencia cinco estrellas, y su azotea es una parada obligatoria: un pequeño oasis en el corazón de la ciudad, donde pedir una botella de Codorníu para brindar se vuelve imprescindible. Por último, Skyfall, un espacio en el que te sumerges en una vista 360º de Barcelona y que te hace sentir que disfrutas de la velada desde el cielo.

