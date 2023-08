Broche de oro al verano: este es el evento que no te puedes perder en septiembre

Hay una forma de ver la vida que sigue al pie de la letra que “cualquier excusa es buena para celebrar”, y nosotras nos hemos propuesto cumplirla. Después de un verano disfrutando de las playas, los chiringuitos, los atardeceres, los encuentros y las quedadas que acaban en una fiesta improvisada, celebrar un cierre de temporada a la altura se ha vuelto un requisito. Y es que, hay una filosofía que rinde homenaje a todos estos momentos estivales, conocida como “viveahorismo” e impulsada por Ron Barceló. Este estilo de vida defiende que hay que exprimir cada momento como si fuera el último, y para lograrlo, la firma de bebidas por excelencia lo hace superándose año tras año con sus eventos.

Desde Desalia, la experiencia más icónica de Ron Barceló y que marca el comienzo del verano, hemos celebrado fiestas como la noche de San Juan, la Feria en Málaga o las míticas verbenas de los pueblos. Lo que está claro es que el verano es la fiesta de las fiestas o, mejor dicho, 'La Fiesta' del año. Y como tal, se merece un after a la altura, como cierre y como homenaje a una de nuestras épocas favoritas. Por ello, Ron Barceló organiza el próximo 21 de septiembre 'El After del Verano'. Se trata de un evento experiencial en el que 500 personas celebrarán la mayor fiesta del año, y está pensada especialmente para los más disfrutones, para quienes la diversión no termina. Si quieres saber qué requisitos debes cumplir para ser un verdadero liado y conseguir un pase, te lo contamos aquí:

Starter pack de 'El más liado': ¿qué debo tener para ir a 'El After del Verano'?

Seguro que, a lo largo del año, has visto a muchos de tus influencers, streamers y otros rostros conocidos del país asistir a los eventos que organiza Ron Barceló. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el kit indispensable para ir como invitado? Para que no eches en falta ningún complemento en 'El After del Verano', te decimos los cinco must haves que deben viajar contigo:

Haz clic en las flechas y descubre por qué debes llevar estos must haves a 'El After del Verano'

Si lo tienes todo, atento al siguiente paso…

La lista de invitados al evento es de 500 personas, y para ser una de ellas, primero debes saber que Ron Barceló solo abre las puertas a los más disfrutones, aquellos que se apuntan a todos los planes y para los que 'Vive Ahora' es su filosofía vital. Ahora, para hacerte con una de las invitaciones cuádruples, vas a tener que superar un pequeño test en el que demuestres que eres de los que mejor sabes disfrutar del verano.

CONSIGUE AQUÍ CUATRO PASES A 'EL AFTER DEL VERANO'

¿Cuál es la mejor frase para convencer a tu colega para que no haga 'bomba de humo'? ¿Cuál es la mejor canción para terminar por todo lo alto o cuál es la que mayor 'bajón' te da? ¿Con qué recena das por finalizada la fiesta? Estas son algunas de las preguntas que tendrás que responder para ganar el concurso, en el cuál puedes participar hasta el 12 de septiembre. Además, para aquellos que quieran tener más posibilidades, en las redes sociales de Instagram y Twitter de Ron Barceló se estarán repartiendo durante las próximas semanas más invitaciones. Y para los ganadores, el premio incluye cuatro pases, el transporte hasta y desde el evento a un punto del centro de Madrid, así como la cena y las consumiciones.

Una localización paradisiaca y sorpresas sobre la marcha

Si te estás preguntando dónde tendrá lugar el after, te confirmamos que se celebrará en Jowke, un beachclub ideal en Madrid. Un espacio paradisíaco que será el punto de encuentro de influencers, streamers y más rostros conocidos del país, junto con algunos de los elementos más icónicos del verano. Música, amigos y muchas sorpresas te esperan en el que promete ser un cierre de verano a lo grande.