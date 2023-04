Básicos para tu bebé: estos son los 4 imprescindibles que debes tener en cuenta antes de su llegada

¿Estás embarazada? ¿Te falta poquito para dar a luz? Es el momento de dejarlo todo preparado para que cuando el chiquitín llegue a casa puedas dedicarle toda tu atención y no te agobies con las que cosas que te faltan. Aparte de la habitación o la bolsa que necesitarás cuando vayas a dar a luz, hay cuatro cosas que es mejor elegir con calma durante el embarazo y tener cuando llegue tu bebé.

¿Cuáles son? La trona, el cochecito, la cuna y la bañera, esenciales para que tu peque esté cómodo y feliz en su nuevo hogar. Te ayudamos a escoger los mejores, los más evolutivos y ergonómicos para tu bebé y los más funcionales y duraderos para ti con la ayuda de la firma nórdica Stokke, expertos en productos evolutivos que van creciendo con los niños y con una calidad y un toque de diseño que te va a encantar. Además, sus productos están diseñados para fomentar el vínculo afectivo, la conexión y la confianza a través de un mayor contacto visual.



Una trona que le permita comer con vosotros

La trona es imprescindible para que tu bebé pueda comer y estar en la mesa con vosotros. Pero no todas le permiten hacerlo desde ¡el primer mes de vida! ¿Qué requisitos tiene que cumplir para nosotras una buena trona? Que sea cómoda, evolutiva y ergonómica para el pequeñín, que dure mucho tiempo y que permita que el peque pueda compartir la mesa familiar desde su llegada y participar en los momentos de juego y aprendizaje. Por eso nos encanta la icónica trona Tripp Trapp de Stokke, que va creciendo con tu peque. Fue creada hace más de 50 años, acerca al bebé a la mesa a la misma altura que un adulto, y sigue siendo nuestra preferida.

En mayo se presenta un nuevo color: Tripp Trapp Verde Glaciar, inspirado en los verdes naturales y el hielo infinito de los glaciares nórdicos.



Un cochecito seguro, cómodo y todoterreno para explorar el mundo

El paseo será uno de los mejores momentos del día para tu peque y para ti, más aún si su cochecito le permite compartir sus hallazgos contigo y sentirse cómodo y protegido en todo momento. Para ti, lo primordial será la seguridad de tu bebé y la calidad y funcionalidad del cochecito, tu mejor aliado cuando salgáis de casa. Por eso la elección de Xplory X de Stokke es clara: cada centímetro de este cochecito está diseñado para ofrecerle comodidad y seguridad a tu bebé y para fomentar la conexión y cercanía entre vosotros mientras exploráis juntos el mundo. Este cochecito alto os permite pasear cara a cara e interactuar, y también irá creciendo con tu peque. Este año se celebra el 20 aniversario del Xplory X y se presenta en un nuevo color Verde Azulado.



Una cuna donde duerma como un ángel y bonita y funcional para vosotros

Una de las cosas que todos pedimos cuando nace nuestro bebé es que duerma bien. De ello dependerá no sólo su bienestar ¡sino el vuestro! Y aquí la elección de la cuna es vital. ¿Y si además la cuna pudiera ser su camita hasta los cinco años? La preciosa cuna Sleepi de Stokke hace realidad todos los sueños del pequeñín y de los futuros papás: será como un pequeño y confortable nidito hasta los seis meses y después, con un kit de extensión, se convertirá en su cama hasta los 5 años. Y no puede ser más cómoda, ya que tiene ruedas para que te la lleves a cualquier sitio y además su base es ajustable para que no tengas que agacharte al acostar y levantar a tu bebé (¡tu espalda te lo agradecerá!).



Una bañera plegable de verdad cómoda para tu bebé y para vosotros

El baño es siempre la guinda final del día. A todos los niños les encanta jugar en el agua y además tiene un efecto relajante antes de dormir. ¿Qué tienes que mirar en una bañerita de bebé? Que sea segura, cómoda para tu peque y para ti y, si es posible, que ocupe poco espacio. Todos estos puntos nos llevan a escoger la bañerita Flexi Bath de Stokke, una bañera plegable (también en tamaño extragrande) que tu peque puede utilizar hasta los cuatro años en cualquier lugar (sí, te la puedes llevar de vacaciones). Además, tiene un soporte para elevarla y otro para colocarlo dentro y puedas bañar cómodamente a tu bebé desde su nacimiento.

