Acierta a la primera: 5 cosas que tienes que saber si vas a comprar un portátil este año

¿Recuerdas esa época en la que no existían los ordenadores portátiles? Hoy en día es difícil creer que quede algún hogar en el que no encontremos, por lo menos, uno. Y es que los portátiles se han vuelto un imprescindible de nuestra vida: tanto si eres profesional y necesitas mantenerte conectado estés donde estés, si estás estudiando y tienes que buscar información constantemente o, por qué no, simplemente para ver tu serie favorita del momento. En definitiva, es un gadget que trasciende el terreno techie para convertirse en un aliado vital, todo el día, todos los días.



Ver galería

Guía para elegir el mejor portátil este 2023

¿Sabías que, en la actualidad, hay más de mil millones de ordenadores portátiles en uso en todo el mundo? Es normal que con la gran variedad de opciones que existen en el mercado no tengas ni la más mínima idea de por dónde empezar. ¿Nuestra apuesta? Los modelos de la gama Modern, de MSI, Modern 14 C13M y Modern 15 B13M, porque reúnen todas las características indispensables que debe tener un portátil sí o sí este 2023 para aumentar tu productividad, dejar volar tu creatividad y relajarte en los momentos de ocio.

Descubre la libertad de trabajar on the go

La práctica portabilidad es una de las principales razones por las que los portátiles son tan populares, en especial entre las personas inquietas. Es por ello que resulta fundamental elegir un dispositivo ligero y delgado que puedas trasladar sin esfuerzo. Que puedas mover en casa, el trabajo, la universidad, cafeterías, a casa de un amigo… Los ordenadores Modern son ideales porque son ligeros, ultrafinos y con un diseño elegante a donde quiera que vayas. Ambos están por debajo de los dos kilos. Modern 14 C13M pesa 1.4 kg, y Modern 15 B13M 1.7 kg.



Ver galería

Productividad sin interrupciones

La duración de la batería es un factor importantísimo a considerar si vas a utilizar tu ordenador en lugares en los que no puedes permanecer conectado. Ambos modelos Modern poseen una alta autonomía en la batería y, además, tienen funcionalidades como el modo reposo y el de hibernación que ayudan a optimizar aún más el tiempo de la batería. Además, ofrecen todos los puertos que necesitas, con USB-A, USB-C, microSD y HDMI™ y puedes cargar mientras conectas otros dispositivos simultáneamente.

Potencia y versatilidad en un solo dispositivo

El procesador es uno de los componentes más importantes de un ordenador portátil ya que determina su velocidad y capacidad de procesamiento. Equipados con los últimos procesadores Intel® Core™ i7 de 13ª generación, la serie Modern supera los límites de un mayor rendimiento. Gracias a sus gráficos Intel® Iris® Xe, tanto Modern 14 C13M y como Modern 15 B13M, son perfectos para poder realizar varias tareas al mismo tiempo con la misma efectividad y rapidez.



Ver galería

Experimenta la comodidad de una pantalla adaptable

Y cuando de trabajar en equipo se trata, un portátil también puede ser la mejor alternativa para compartir ideas, hacer múltiples tareas y tener sesiones colaborativas. Abre, pulsa y ¡comparte! La línea Modern tiene un panel táctil ampliado y un control suave y sensible que te permite maximizar tu productividad sobre la marcha. Su función Flip-n-Share de 180° te permite compartir la pantalla con un solo clic para conseguir un espacio de trabajo más eficaz.

Diseño que se adapte a tu personalidad

Un artefacto con el que vamos a compartir tanto tiempo —personal, profesional y de ocio— tiene que lucir exactamente como deseamos. Después de todo, es una extensión de nuestra mente, por lo tanto, tiene que parecerse lo más posible a nosotros. Con las propuestas elegantes y modernas de MSI puedes elegir el que mejor se adapte a ti. Puedes elegir tu Modern 14 C13M entre los colores Classic Black (de encanto misterioso) y Urban Silver (refleja el encanto del futuro). Y, por su parte, Modern 15 B13M está disponible en Classic Black o Azul Estelar (inspirado en una noche estrellada).