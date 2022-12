El emotivo mensaje detrás del documental imprescindible de las navidades

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, Allianz estrenó su nuevo documental, Genuinamente. Una historia para compartir, una historia inspiradora en la que se celebran valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el afán de superación, así como la inclusión, la diversidad y la integración social. Precisamente de esto saben mucho la influencer Sara Cisneros y su hermana Paula, trece años menor y con síndrome de Down. Ambas cuentan con legiones de fans en Tik Tok, la red social en la que muestran sus looks diarios y nos hacen reír. “Ahora mismo nos sentimos muy apoyadas en redes sociales, pero no siempre fue así”, confiesan, “al principio nos encontramos con muchas críticas de personas que nos juzgaban solo por el hecho de que Paula tenga síndrome de Down y no entendían que nosotras, simplemente, estábamos divirtiéndonos como dos hermanas más. Sin embargo, dos años después, contamos con una comunidad súper bonita de la que, aunque parezca increíble, nos llega el cariño de verdad”.

La vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad intelectual como el síndrome de Down no siempre es fácil. “Desgraciadamente todavía hay mucho desconocimiento, falta de información y cierto rechazo por parte de la sociedad en general. Precisamente por eso, lo que comenzó como una simple diversión se ha convertido en un gran escaparate mediante el cual intentamos visibilizar y normalizar algo que, como siempre diremos, es tan normal. Y, aunque sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer en el ámbito de la inclusión. nosotras sequiremos intentando aportar nuestro pequeño granito de arena”, dicen las hermanas.

Por este motivo, cintas como Genuinamente. Una historia para compartir, de Allianz, son en sí mismos un motivo de celebración –además de un plan ideal para disfrutar en familia estas navidades–. A lo largo del metraje vemos como los protagonistas cuentan su experiencia y lo que supone para ellos y para su vida contar con una liga como LaLiga Genuine. De los impulsores de este proyecto, Rubén y Álvaro, a grandes leyendas de LaLiga como Carles Puyol, Fernando Morientes y Aritz Aduriz, pasando por jugadores del equipo de la Fundació FC Barcelona y del C.D. Tenerife. También destaca el papel de Jesús Vidal, ganador de un Goya como mejor actor revelación por su papel en Campeones (2019), y cuya voz sirve de hilo conductor para explicar esta historia emotiva y llena de aprendizajes.

Una historia de superación

Para Sara, su hermana Paula cambió por completo su forma de ver la vida. “Es mi persona favorita y tenemos una conexión muy especial. Ella ha hecho que cambie por completo mi forma de entender y la vida. Es la persona más agradecida, risueña y sensible que conozco”. Sentimiento que, sin lugar a dudas, resulta recíproco. “Mi hermana Sara es mi persona favorita. Es súper guapa por dentro y preciosa por fuera. Y muy lista. Lo que más me gusta es que es muy divertida y me encanta hacer TikToks con ella. La echo mucho de menos cuando no estamos juntas”, concede Paula.

La suya es una historia que, como tantas otras, nació en plena pandemia. “Durante el confinamiento, quería hacer TikToks como las niñas y niños de mi clase. Al principio mi madre no me dejaba pero mi hermana Sara la convenció y empezamos a grabar vídeos juntas para entretenernos y divertirnos”, recuerda Paula. “Nuestra vida sigue siendo la misma, seguimos haciendo las mismas cosas y con las mismas costumbres. Sin embargo, es verdad que ahora estamos muchísimo más unidas y que se nos han abierto algunas puertas por las que estamos muy agradecidas”.

De la misma manera que las hermanas buscan transmitir un mensaje de concienciación a la sociedad a través de sus vídeos, Genuinamente. Una historia para compartir tiene como objetivo primordial mejorar la sociedad a través del fútbol fomentando la visibilidad de todos los colectivos, la inclusión social y la integración. En Allianz comparten esos mismos valores y, por ello, su compromiso con LaLiga Genuine es un compromiso sólido que se asienta sobre los pilares del esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo y la iniciativa. En palabras de Rubén, uno de los impulsores del proyecto “en esta liga se trata de compartir en lugar de competir”.