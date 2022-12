El nuevo documental (de fútbol) con el que aprender a superarte

Con el Black Friday recién clausurado y el termómetro marcando temperaturas cada vez más bajas no cabe duda de que las Navidades –ahora sí que sí– están cada vez más cerca. Con las fiestas, llegan también esos días de vacaciones, perezosos e invernales, en los que lo único que apetece es tumbarse en el sofá con una manta para disfrutar de un eterno maratón de series, películas o, ¿por qué no?, documentales. Este año, nos seduce totalmente la tercera opción y, por ello, ver el nuevo documental de Allianz en colaboración con LaLiga ocupa los primeros puestos en nuestra to do list de vacaciones navideñas.

Genuinamente. Una historia para compartir es una historia inspiradora en la que se comparten valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el afán de superación. En su apuesta por este formato audiovisual, la compañía aseguradora y proveedora de servicios financieros Allianz continúa fomentando la inclusión, la diversidad y la integración en colaboración con LaLiga, dando como resultado proyectos documentales en los que se cuentan las historias que hay detrás de los jugadores de LaLiga Genuine y sus familiares. El estreno del documental tendrá lugar además el próximo 3 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

A lo largo del metraje, podremos ver como los protagonistas cuentan su experiencia y lo que supone para ellos y para su vida contar con una liga como LaLiga Genuine. De los impulsores de este proyecto, Rubén Almazán y Álvaro Cano, a grandes leyendas de LaLiga como Carles Puyol, Fernando Morientes y Aritz Aduriz, pasando por jugadores del equipo de la Fundació FC Barcelona y del C.D. Tenerife. Por último, destaca el papel de Jesús Vidal, ganador de un Goya como mejor actor revelación por su papel en Campeones (2019), y cuya voz sirve de hilo conductor para explicar esta historia emotiva y llena de aprendizajes.

LaLiga Genuine: compartir en lugar de competir

El principal objetivo de LaLiga Genuine no es otro que el mejorar la sociedad a través del fútbol, fomentando la visibilidad de todos los colectivos, la inclusión social y la integración. En Allianz comparten esos mismos valores y, por ello, su compromiso con LaLiga Genuine es un compromiso sólido que se asienta sobre los pilares del esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo y la iniciativa. En palabras de Rubén, uno de los impulsores del proyecto “en esta liga se trata de compartir en lugar de competir”.

Esta iniciativa pionera en el mundo que LaLiga desarrolla a través de su fundación vio la luz por primera vez en la temporada 2017/18 y, desde entonces, trabaja para cumplir una serie de objetivos, a saber: normalizar la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, promover que los clubes de LaLiga cuenten con su equipo Genuine y mantener el compromiso del fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente responsable.

En LaLiga Genuine no solo los resultados deportivos suman, sino también las actitudes positivas de deportividad que se muestren durante los partidos. Por ello, los equipos contarán cada jornada con una serie de puntos que premiarán este tipo de comportamientos tanto en jugadores como en entrenadores y aficiones. Además, los equipos son de categoría única o mixta (masculino y femenino), y pueden incluir jugadores/as participantes que hayan cumplido 16 años en la fecha que se remita la convocatoria de la fase en la que fuesen a participar. También deberán acreditar, mediante documentación oficial, tener una discapacidad intelectual mínima de 33%. Por último, la competición se juega en la modalidad de Fútbol 8, en partidos de 4 partes de 10 minutos cada una. La temporada 2021/22 se divide en 3 fases, y se desarrollará en cinco sedes, con un total de 44 equipos inscritos.