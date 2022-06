Tenemos el vino que mejor marida con tus planes de verano

Una cena con amigas, con tu pareja o rodeada de toda tu familia no es lo mismo sin una copa de vino en la mano. No importa que decidas disfrutar de una puesta de sol en tu casa, en un chiringuito después de un largo día de playa o en una de las terrazas de moda. No existe ningún lugar en el que no se descorchen un par de botellas cada noche. Y es que vino y verano caminan de la mano.

Denominado como “vino feliz”, el rosado es sinónimo de diversión, de elegancia y seducción. La elección perfecta durante el día y una marca de estilo personal durante las largas noches veraniegas. Un vino versátil, complejo y gastronómico, y el acompañante ideal para todo tipo de recetas: aperitivos, ensaladas, entrantes de arroz, pasta, pescados y postres. Este verano déjate seducir por los mejores vinos rosados de origen español: la Bodega Protos tiene la apuesta perfecta.

Únete a la ‘fiebre rosada’

Los rosados están en su mejor momento. Esta es una tendencia que comenzó hace un par de veranos y que se ha ido consolidando poco a poco hasta convertirse en la etiqueta premium de las bodegas más importantes. Una apuesta joven y casual, ideal para disfrutar en cualquier momento y lugar, y con casi cualquier plato. Hablamos de una copa de un buen rosado: una bebida versátil, fresca y de calidad, cada vez más reconocida entre los amantes del vino.

Si fuese una persona, el vino rosado sería elegante, todoterreno, femenino, seductor, sexy. Es el vino favorito de las mujeres, aunque los hombres también se dejan deleitar por sus encantos. Está de moda y se ha convertido en un must indiscutible en los lugares de veraneo más glamurosos. Lo verás en cualquier mesa de la Riviera Francesa, en las fiestas más exclusivas de Mónaco, en las casas de los Hamptons o en cualquier club de Marbella y querrás tenerlo en tu bodega. Nuevas elaboraciones con uvas de máxima calidad y nuevos estilos delicados crean la alternativa perfecta para aquellos que buscan vinos más especiales.

Vinos para ser primero

Con casi un siglo de vida, la Bodega Protos –del griego “primero”– es un icono de la Ribera del Duero que aúna la tradición y el saber hacer con la innovación en todas sus creaciones. Originaria de Peñafiel, un pequeño pueblo de Valladolid, la bodega nace de la pasión por la tierra y el vino de once amigos. Pioneros desde 1927, su lema ‘Ser Primero’ los ha guiado con la única premisa de ofrecer la máxima calidad.

El proceso se hace despacio, con cariño y pasión. Además, otro de sus pilares fundamentales es la sostenibilidad, un principio que se adoptó hace una década y se ha convertido en un imprescindible a la hora de tomar decisiones. Este verano, Bodegas Protos presenta sus dos vinos rosados elaborados en la cuna de los rosados en España (D.O Cigales) con el fin de ofrecer dos opciones exclusivas y sofisticadas para todos los paladares.

La tradición del clarete

La región enológica de Cigales fue y sigue siendo una de las cunas del clarete en la Península. El clarete es una combinación de uvas tintas o tintas con blancas. Protos ha decidido recuperar esta referencia a la historia de la cultura española elaborando un vino clásico, referencia a la juventud y al consumo desenfadado.

Protos Clarete quiere devolver los aromas y paladares de antaño con un toque innovador. Su color piruleta, limpio, brillante y atractivo a la vista, con una alta intensidad aromática le otorga volumen, fortaleza y complejidad. En boca tiene mayor complejidad debido a su entrada fresca y su final frutal persistente, una combinación de fruta roja fresca y frutas del bosque. Un vino disfrutón y espontáneo, ideal para tapear.

Un soplo de aire francés

Un vino elegante y fresco, así se presenta Aire de Protos. Su atractivo color rosa pálido combina con pequeños matices fucsia claro. En nariz desprende unos aromas particulares y alegres entre los que se aprecian frutos rojos, fruta blanca, fruta de hueso, y recuerdos tropicales. Elaborado al 100% con tempranillo, este rosado de “aire” provenzal es complejo y tiene gran personalidad. En boca es un rosado fresco y sedoso, goloso y afrutado. Ideal para maridar con pescados azules, arroces con carne, arroces orientales, pasta, carnes blancas, y quesos suaves y tiernos.

El clásico que nunca falla

Si no te atreves a sucumbir a la moda rosé, Protos tiene otras opciones para ti entre las que destaca su Verdejo, un vino envolvente caracterizado por notas tropicales que siempre es un acierto. Su color amarillo pajizo con matices verdosos indica juventud. En la boca es un vino seco y ligeramente amargo, con una larga persistencia que deja un grato recuerdo. Uno de los vinos blancos sin barrica mejor valorados por los sumilleres del mundo. Perfecto para beber acompañado de pescados blancos, atún, sushi, arroces con mariscos, paella, pasta, comida asiática, pollo, quesos frescos o azules.