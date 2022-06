El tatuaje en familia de Emily Ratajkowski que ha confundido a sus fans

Hace ocho años, Emily Ratajkowski se hizo mundialmente famosa al aparecer en un videoclip de Robin Thicke. Desde entonces ha actuado en películas, desfilado para Versace, protagonizado portadas de revistas e incluso se ha convertido en una escritora de éxito gracias a su bestseller "Mi cuerpo". De este último talento ya fuimos testigos antes de la publicación de su libro, en concreto en noviembre de 2020 cuando la estadounidense de origen británico reflexionó en sus redes sobre los sentimientos de humildad y paz que le afloraron durante su embarazo. Meses después, en marzo de 2021, Emily y su marido, el productor Sebastian Bear-McClard, daban la bienvenida a un niño a quien llamaron Sylvester Apollo Bear, aunque se refieren cariñosamente a él con el apodo de "Sly". Ahora, la celebrity acaba de publicar una foto en la que revela un tatuaje familiar en honor al pequeño que ha desatado la confusión entre sus fans.

Esta es la imagen que Emily Ratajkowski acaba de publicar en sus redes. En ella se pueden ver tres tatuajes con diferentes tipografías pero en los que se lee la misma palabra: "Sly", es decir, el apodo que ella y Sebastian le han dado a su primogénito. Los amigos del matrimonio se han volcado con la instantánea, como la modelo Ashley Graham que ha comentado "qué monada!" junto a la foto. Sin embargo, lo que muchos fans no entienden es quiénes son los protagonistas tatuados: deducen que uno de ellos es la propia Emily, otro su marido, pero, ¿y el tercero?

Algunos seguidores de la celebrity piensan que es su hijo quien ahora lleva un tatuaje con su propio apodo y han puesto el grito en el cielo en la sección de comentarios: "Realmente espero que no lo hayas hecho. Solo es un niño", "¿No es demasiado pronto para que tu bebé tenga un tatuaje?", "¡Madre mía, ha tatuado a su hijo!", "Espero que no signifique que el pequeño tiene un tatuaje, si es así no sería apropiado"... La mayoría no se corta en dar su opinión, aunque también cuenta con defensores que contestan: "¿Dónde ves exactamente un brazo o pie de niño? Dejad de criticar, está en su cuerpo y probablemente en el de alguna amiga o algo así".

Por ahora, Ratajkowski no se ha pronunciado al respecto aunque sí que ha publicado otras imágenes a posteriori en las que abraza a su marido, de su perro Colombo -una mezcla de husky siberiano y pastor alemán que cuenta con una legión de fans en las redes-, o de los looks que ha llevado en las últimas horas. Habrá que esperar para descubrir si la madre de Sly nos saca de dudas ya que otras veces ha recurrido a sus perfiles o a sus escritos para aclarar situaciones o compartir cómo le han hecho sentir determinadas críticas que ha recibido.