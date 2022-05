Nicola Peltz habla de cómo es su matrimonio con Brooklyn Beckham

El pasado 9 de abril Nicola Peltz y Brooklyn Beckham protagonizaron una de las bodas más esperadas del año. Después de tres años juntos, la actriz, hija del magnate americano Nelson Peltz y el fotógrafo, primogénito de David y Victoria Beckham, ponían el broche de oro a su relación en una ceremonia frente al mar en Palm Beach, que se estima que costó 3,5 millones de euros y que estuvo rodeada de mucho secretismo. Después de disfrutar de su luna de miel, la pareja reaparecía el pasado lunes en uno de los eventos más mediáticos del año, la Gala MET, cita que, tal y como han explicado ahora, vivieron de una forma muy especial al ser su primera alfombra roja como marido y mujer.

Una noche para recordar

Nicola, que optó por un precioso vestido fucsia de Valentino -firma que también se encargó de realizar su look nupcial-, asistió del brazo de su ya marido, Brooklyn, quien ha explicado en una entrevista a Vogue que "tu primera Gala MET estando casado y teniendo a tu mejor amiga a tu lado te hace estar menos nervioso. Era nuestra primera aparición pública estando casados y estábamos muy emocionados por ello".

Además de reconocer las ganas que tenían de asistir a la cita, han confesado que hubo un momento de la noche en el que ambos lloraron debido a una bonita casualidad. Kacey Musgraves interpretó, como parte de la actuación de la gala, Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, la canción que la pareja eligió para su primer baile tras darse el 'sí, quiero'.

Una pareja 'muy normal'

Más allá de familias mediáticas, grandiosas bodas, looks de alta costura y eventos glamurosos, Nicola y Brooklyn son una pareja muy normal. La actriz ha explicado que sus primeras semanas como mujer casada están siendo muy felices y tranquilas. "En realidad Brooklyn y yo somos como un matrimonio de señores mayores" ha bromeado, añadiendo que se suelen acostar muy pronto porque normalmente trabajan muy temprano, por lo que acontecimientos como la Gala MET suponen un break en su rutina: "Es muy divertido y emocionante".

- Victoria Beckham diseñó los vestidos de varias invitadas a la boda de Brooklyn y Nicola Peltz