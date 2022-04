Descubrimos quién inspiró de niña a Olivia Rodrigo para convertirse en la superestrella que es hoy

Con tan solo 19 años Olivia Rodrigo es todo un fenómeno de masas, sus conocidos temas como Drivers License o Good 4 You son de los más escuchados del momento y su armario es una auténtica oda a la estética Y2K . Hace tan solo unos semanas que se ha llevado a casa tres de los sietes premios Grammy a los que estaba nominada, podremos verla en la próxima temporada de High School Musical en Disney + y seguirá deleitándonos con sus inesperados looks, pero toda esta popularidad tiene un nostálgico trasfondo. Cuando aún era una niña pequeña que no rozaba el metro cuarenta, ya empezaba a cosechar el camino al éxito, así lo ha confirmado con una entrañable imagen en las redes sociales con la que nos ha enamorado.

Al igual que en su vestidor hay conjuntos vintage, como el traje Chanel que lució en su cita en la Casa Blanca, en su lista de canciones favoritas no podían faltar los hits de aquella época que todas hemos interpretado en alguna ocasión. ¿Quién no ha improvisado un divertido espectáculo en casa? La artista ¡tambien lo hacía, hasta con una escenario casero decorado con póster de otros cantantes que seguramente estaban en tu repertorio del iPod, ¿verdad? Con este bonito recuerdo de infancia nos ha desvelado que aunque ahora se suba al escenario como una auténtica diva conquistando todos los rincones del planeta y añadiendo premios a su corta pero intensa carrera profesionl, al igual que tú, era fan de los artistas más conocidos de principios de milenio como Taylor Swift, Hannah Montana, Demi Lovato, los Jonas Brothers y Corbin Bleu.

Olivia se encuentra en plena gira internacional de su álbum internacional Sour, y con esta divertida anécdota quizás nos esté anunciando un nuevo proyecto que no defraudaría a sus seguidores. ¿Podría existir alguna pequeña posibildidad de una futura colaboración musical con estos reconocidos artistas de la década de los 2000? Desconocemos más datos al respecto, el único detalle que podemos destacar hasta el momento es el comentario que Kevin Jonas ha dejado en la publicación que ya alcanza casi los cuatro millones de likes. Con este viaje al pasado podemos asegurar que los sueños se cumplen y Rodrigo es un buen ejemplo de ello.