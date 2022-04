Ana Fernández y otros artistas nos recomiendan 6 planes alternativos al esquí para un fin de semana en la nieve

¿Alguna vez te han propuesto un viaje a esquiar y has dicho que no porque, evidentemente, no esquías? Pues a partir de ahora eso no va a ser un impedimento. Y es que, al igual que la playa ofrece infinidad de posibilidades para todos los gustos, la nieve se va a convertir en el próximo destino de moda para tus escapadas. Para prueba, la última experiencia organizada por Ron Barceló, Nevalia 2022, en la que acompañamos a numerosos cantantes, actrices e influencers a un viaje de 4 días a Formigal. Allí coincidimos con Ana Fernández, Carla Campra y Marlon, quienes nos propusieron varios planes alternativos al esquí para disfrutar al máximo de un fin de semana en la nieve con amigas.

Ana Fernández: senderismo con raquetas de nieve y descenso en trineo

La actriz, que en mayo comenzará a rodar la segunda temporada de Los Protegidos: el regreso, reconoce que solo ha esquiado "una vez en Navacerrada hace 12 años". Sin embargo, ha descubierto actividades muy divertidas para disfrutar de la nieve, como el descenso en trineo (o tobogganing). "Tuvimos la oportunidad de bajar por la noche con la pista iluminada y fue maravilloso". Una actividad que recomienda, incluso, para esas personas a las que quizá el esquí les da algo de respeto, ya que "se pueden hacer cosas muy divertidas y tienes muchos menos riesgos". Al tratarse de un accesorio que se encuentra mucho más cerca del suelo y en el que puedes bajar sentada, "te proporciona la tranquilidad de que, a unas malas, te tiras". Otra actividad que recomienda especialmente es el senderismo con raquetas de nieve. "Lo hice hace un par de años en Suiza, en una excursión con nieve virgen por el bosque. Íbamos con un monitor y la nieve te llegaba hasta la cintura". Se trata de excursiones guiadas a las que únicamente tienes que llevar tus botas y ropa de nieve, ya que las raquetas puedes alquilarlas en la estación (o llevar las tuyas propias en caso de que las tengas). Según nos cuenta la actriz, "es muy divertido y relajante, y llegas a sitios preciosos donde hacer fotos increíbles".

Próximos proyectos y objetivos profesionales

Tras el éxito de Las chicas del cable, el parón ocasionado por la pandemia y el repunte de la ficción televisiva, Ana asegura que su principal objetivo a corto plazo es "mantener la calma. Ya hemos pasado años anteriores muy convulsos en el sector, ha sido bastante difícil", nos cuenta, así que le encantaría seguir trabajando en ficción ya que es lo que le ha proporcionado "más alegrías". Pero tiene un apunte. Y es que, nos ha confesado su deseo de encarnar a algún personaje malvado. "Me parecen super divertidos a nivel interpretativo y como actriz me parece muy interesante. Siempre me ha tocado hacer de buena, más rebelde en algunos casos" y "de repente en este cambio de treintena me apetece cambiar a esos personajes". La música, sin embargo, se la plantea como un hobby: "es como si te digo que también pinto. Lo que hice (en referencia a su colaboración con Marlon para la canción Marzo en febrero) fue porque mi pareja confió en mi, pero todo desde el respeto absoluto y sabiendo que yo no me puedo llamar cantante, ni muchísimo menos".

Marlon: paseos, comidas y conciertos

Encargados de poner música a las Liadas Apreski como pistoletazo de salida de su nueva gira, Adrián Roma, Juan Fernández y Jorge Diéguez (más conocidos como Marlon), nos cuentan que los conciertos en la nieve tienen algo especial. "Son diferentes; nunca sabes el tiempo que va a hacer, puede estar nevando, salir el sol… Y la gente te está viendo con traje de nieve, las gafas…Es algo especial", explica Adri, encargado de poner voz a las canciones del grupo. Uno de los planes que, sin duda, recomiendan para cualquiera que esté pensando en pasar unos días en la nieve. Pero además, Juan (guitarra y coros), nos asegura que con un simple paseo puedes "descubrir lugares preciosos" y nos cuenta que "se suele comer muy bien en la estación de esquí", así que los amantes de la gastronomía quedarán encantados. "Es un buen plan incluso si no esquías, quizá no para venir una semana pero sí un finde", concluye.

Nueva gira y reconocimientos

Se dieron cuenta de que lo suyo era la música desde pequeños, yendo a conciertos y pensando "yo quiero estar encima del escenario" y, aunque les encanta tocar sea cual sea la ocasión, reconocen que "cuando hacemos algo que es nuestro y la gente viene a vernos a nosotros se crea algo más fuerte. Un festival al final es más grande y es diferente la energía que se genera". Tras el parón provocado por la pandemia, su nueva gira arrancaba justo después de que recibieran el Premio Odeón 2022 a Mejor Canción Rock por Con uñas y dientes. Echando la vista al futuro nos cuentan que lo único que desean es "seguir haciendo canciones, seguir disfrutando de lo que hacemos" y "hacer kilómetros en la furgoneta". ¿Su filosofía? Todos coinciden: "autenticidad y curro".

Carla Campra: disfrutar del paisaje y las copas con amigos

Tras triunfar en Netflix con Feria, la luz más oscura, Carla Campra tiene pendientes varios estrenos y dentro de poco comenzará el rodaje de una nueva película dirigida por Jaime Chávarri. Para recargar pilas, se apuntó al viaje organizado por Ron Barceló, ya que asegura que le encanta ir "a la montaña a hacer senderismo y esquiar, como estamos haciendo en Nevalia". Ocasiones en las que recomienda no olvidar "la ropa de nieve, una crema protectora solar, bálsamo de labios y crema de manos, porque si no el frío te destroza la piel". Y, aunque el esquí es una de sus actividades favoritas, tiene otras opciones para quienes no son tan amantes del deporte: "simplemente sentarte frente a una chimenea y ver la nieve es un planazo. Ver el paisaje, disfrutarlo", y por supuesto "tomarte una copa con tus amigos bajo la nieve".

Su estilo, sus sueños y objetivos profesionales

Aunque la hemos visto brillar sobre la alfombra roja, Carla se declara "un desastre con la moda". Fan de la comodidad para sus looks de diario, entre sus aficiones favoritas destaca la pintura y la lectura: "de hecho creo que en el top uno está la lectura", afirma. Y, aunque se hubiera planteado la psicología como carrera alternativa a la actuación, ya que siempre le ha interesado "entender el comportamiento de la gente, el por qué de cómo somos", desde pequeñita tuvo claro que lo suyo era ser actriz. "Obviamente he tenido mis momentos en los que he pensado: “¿merece la pena?”, porque es un mundo muy difícil, pero al final la respuesta es sí porque, a día de hoy, no hay cosa que me guste más en el mundo que actuar". ¿Su siguiente objetivo? "Sentirme orgullosa de la carrera que tengo e intentar fiarme más de mi propia intuición en cuanto a elegir el trabajo que quiero o no quiero hacer".