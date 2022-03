¿Por qué esta edición de ARCO ya ha hecho historia?

Estos días todas las conversaciones giran en torno a un solo tema: la feria ARCOmadrid. Dentro de la semana del arte de la capital, han sido muchos los eventos y espacios que han propulsado el arte como un punto de desconexión y encuentro entre creadores y visitantes. Febrero ha terminado por todo lo alto y ha vuelto a convertirse en el mes más importante para el arte contemporáneo en Madrid. Y en esta edición, ARCOmadrid ha creado un vínculo muy especial con los talentos emergentes.

Al igual que en otros ámbitos donde también se potencia la creatividad, es importante apoyar a los jóvenes que quieren abrirse camino y con ello, descubrir todas sus propuestas. Por ello, desde Allianz, han apostado por los nuevos artistas y galerías, a través del espacio Opening by Allianz en ARCOmadrid. Bajo el paraguas de su proyecto “Confidence in tomorrow”, la compañía ya es experta en este tipo de iniciativas. Además, en el marco de MBFWMadrid, también patrocina Allianz EGO, la plataforma de jóvenes diseñadores más importante a nivel nacional. Si quieres vivirlo de cerca, puedes participar en este sorteo en el que Allianz te invita a vivir en directo la próxima pasarela Allianz EGO de septiembre de 2022. Y si te perdiste Opening by Allianz o quieres recorrer una vez más sus galerías de arte, aquí te lo contamos:

Es hora de que entendamos el arte

Esta edición 2022 ha sido la primera en la que Allianz se ha adentrado en el mundo del arte con su espacio Opening by Allianz. Dentro del proyecto “Confidence in tomorrow”, son muchos los talentos y emprendedores emergentes a los que Allianz ha dado voz para que muestren sus creaciones. La compañía con este proyecto se compromete a resaltar valores como el trabajo o la pasión, dentro de todo lo que su proceso creativo conlleva. Y en esta ocasión la oportunidad ha sido para las galerías y artistas emergentes recién llegados desde todas partes del mundo a la Feria Internacional del Arte Contemporáneo de Madrid: Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos o Serbia son solo algunos de los países participantes de esta edición, pero hay muchos más.

Una selección al cargo de un dúo a la altura

Las comisarias Övül Durmuşoğlu, y Julia Morandeira fueron las encargadas de elegir las galerías de Opening by Allianz. Además de en su pasión por el arte, ambas profesionales coinciden en que los espacios donde sea posible unir las visiones materiales e inmateriales del mundo son necesarios para los artistas. Desde siempre, el arte se ha concebido como una forma de expresión que engloba al mundo, a las personas y a las emociones. Y eso es exactamente lo que hemos podido ver en estas 15 galerías de ARCOmadrid.

Subjetividad corporal, percepción afectiva o arte punk en el mismo espacio

Tras vivir dos años llenos de incertidumbre, tanto nuestros estados de ánimo como nuestros cuerpos se han convertido en el foco de inspiración de Opening by Allianz. Texturas espaciales, nuevos materiales y muchas formas de buscar sentimientos compartidos entre artistas y espectadores se han manifestado en las obras de esta sección. Mireille Blanc es una de las jóvenes promesas de esta edición, y en su obra Venus podemos apreciar cómo se expresa a través de la pintura. Texturas que envuelven, cuerpos cotidianos y una amplia densidad pictórica son algunas de las señas de identidad de la artista.

La diversidad a la hora de materializar el arte es parte de la esencia de ARCOmadrid, y Vasilis Papageorgiou es un claro ejemplo de que las formas de expresión pueden ser infinitas. Él, en su caso, nos muestra sus obras con un toque más espacial, que vienen como resultado de querer contar al mundo todo lo que siente en lugares cotidianos como bares, pequeños casinos o estadios. Y hay muchos más artistas que han llenado de vida la feria de arte más famosa y que prometen sorprendernos, por lo que te esperamos el año que viene con nuevas historias que contar.