Kristen Stewart opina sobre la polémica de Meghan Markle y el príncipe Harry

A 25 años de su muerte, Diana de Gales está más viva que nunca en cada uno de los proyectos que le rinden homenaje en el mundo audiovisual. El éxito de The Crown, fenómeno royal de Netflix en el que Emma Corrin y Elizabeth Debicki compartieron la difícil tarea de interpretar a la princesa, dejó claro el efecto viral de 'Lady Di' tiene incluso en las generaciones más jóvenes. Ahora es Kristen Stewart, protagonista de Spencer, quien continúa el legado en la gran pantalla, consiguiendo su primera nominación al Oscar gracias a la cinta. La expectación es inmensa y en vista de la impresionante transformación a la que se sometió para el papel, era inevitable que le preguntasen, tarde o temprano, por la crisis que atraviesa la Corona Británica. ¿Es más de Guillermo o de Harry?

- Kristen Stewart y sus camaleónicos cambios de look en el cine

Kristen Stewart, una 'Diana de Gales' ajena a la polémica

Podríamos pensar que de cara a encarnar a la princesa más recordada de la historia, la actriz habría investigado un poco acerca de la situación que afrontan los príncipes Guillermo y Harry, así como la sonada crisis en la que se encuentra inmersa la Familia Real Británica. Del mismo modo que, por intervención divina o la propia inteligencia, hemos dominado el arte de aprobar un examen sin estudiar todo el temario, Kristen ha conseguido bordar su interpretación de 'Lady Di', que ahora la posiciona en la carrera por el Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, sin sumergirse en el drama que envuelve a los Windsor. ¿Confirmamos que vive debajo de una roca? En una entrevista recién publicada a edición estadounidense de Vanity Fair, asume su método con deportividad, desvelando qué tanto se adentró en la vida de Diana de Gales antes de encarar este papel.

- Meghan Markle y Kate Middleton, las royals que más gastaron en ropa en 2021

La pregunta del millón: ¿Qué piensa de Meghan y Harry?

Explicó que no pudo evitar ver cortos fragmentos de la famosa entrevista exclusiva de Meghan y Harry para Oprah Winfrey, aunque esto supuso un punto de no retorno en la preparación de su personaje: "Todo era demasiado cercano en términos de lo personal que era para mí la polémica en ese momento". Mientras el resto del mundo no podía despegar sus ojos de las pantallas en anticipación de nuevos titulares sobre el llamado Megxit, la estrella de Crepúsculo se abstuvo de leer las noticias durante un tiempo y pidió a sus allegados que no le comentaran nada sobre el tema. A día de hoy, meses después del estreno de Spencer, Stewart confiesa que les ha perdido la pista por completo a los Duques de Sussex, al punto de ni siquiera saber que se habían mudado a California, donde ella también reside.

- Kristen Stewart confiesa cómo se sintió llevar el vestido de novia de Diana de Gales

Spencer, la transformación más exigente de su carrera

Más allá del gusto que debe dar hacer honor a una de las personalidades más amadas y recordadas de la realeza europea, Kristen ha asegurado en varias ocasiones que conectar con el lado más oscuro de la princesa ha sido duro. Describe el momento de probarse por primera vez el diseño que imita su conocido vestido nupcial, en palabras textuales, como "espeluznante", al pensar en todo el dolor que hubo detrás de aquel mediático momento. En la entrevista, tampoco ha dudado en hacer referencia a una de las escenas más difíciles del filme, donde aborda la bulimia que sufría Diana. "Quería asegurarme de que eso no se pasara por alto, pero no pude vomitar, incluso cuando realmente debería haberlo hecho. Me sentía mal y no podía levantarme. Para mi cuerpo, la idea era intocable". ¿Se alzará con la codiciada estatuilla este próximo mes de marzo?