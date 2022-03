La glamurosa fiesta de Nueva York que te inspirará para tu próximo cumpleaños

Si pensamos en una celebración en la que el glamour y el estilo es la regla número uno del dress code, la mediática Gala MET y los Oscars serían las primeras en el ranking, ¿verdad? Pues atención, porque este fin de semana ha tenido lugar una de las fiestas más llamativas de los últimos tiempos en el mítico Hotel Plaza de Nueva York, y no ha tenido nada que ver con ningún evento oficial en el que actrices, modelos y celebridades deslumbran con sus estudiados estilismos. En esta ocasión, ha sido la fundadora de la firma LoveShackFancy, Rebecca Hessel Cohen, la anfitriona de este espectáculo nocturno bañado de capas de tul, extravangantes tocados de plumas y vestidos pomposos. ¡Bienvenida al salón de baile que nos translada a la época victoriana!

Construir un imperio no es nada sencillo y la emprendedora neoyorquina ha demostrado que su pasión va más allá de diseñar piezas muy femeninas con esa toque preppy, romántico y campestre que caracteriza sus creaciones, un camino profesional que comenzó semanas antes de su boda creando los bocetos de los vestidos de sus damas de honor. Por eso no nos extraña que todo lo que se proponga, y más si tiene que ver con una gran fiesta, lo cumpla con creces. Para su 40 cumpleaños, y coincidiendo con el día de San Valentín, no quería una sencilla comida con amigos... sino un fiestón digno de un capítulo de Gossip Girl que ya ha dado la vuelta al mundo. ¿Te imaginas acudir a un baile en pleno centro de Manhattan cuya temática es la ostentosidad del Palacio de Versailles, el guardarropa de la reina Maria Antonieta y su pasión por los dulces?

Pero no todo quedó en el llamativo guiño royal francés, la cumpleañera que estrenó década con un impresionante traje nupcial de Vera Wang y varios cambios de ropa de su firma, también quiso homenajear a una de las producciones de Hollywood más llamativas de los años cuarenta, el musical de Ziegfeld Follies protagonizado por la comediante Lucille Ball. Así que la ración de estilo estaba más que servida con estos parámetros de vestuario y decoración, porque no solo impactaron los looks que atravesaban la puerta del complejo hotelero, hubo más aspectos que ayudaron a convertirse en la celebración más mágica y fotogénica de la temporada.

Las espectaculares puestas en escena de los bailarines de Burlesque, los acróbatas que dejaban sin palabras a los asistentes con sus coregrafías al ritmo de la música, violinistas enfundadas en impresionantes trajes... Incluso los pequeños detalles pasaron a ser imprescindiles, desde los preciosos arreglos florales de Lewis Miller que inundaban cada esquina de la estancia, los lazos rosas XXL que colgaban de las paredes de las salas y el exquisito cátering que coronaban las mesas con más de 13 clases de postres diferentes.

"Como si de un cuento de hadas moderno se tratara", así describe la emprendedora en las redes sociales sobre esta épica cita en la que los invitados disfrutaron de una experiencia única. Una velada en la momentos icónicos de la historia de la moda se convirtieron en la inspiración estrella, postulándo así como la fiesta más impactante de 2022 hasta la fecha. El salón de baile del Plaza pasó a ser un jardín de flores afrancesado y Rebecca, en la reina del Upper East Side recuperando así el título fictio de Serena van der Woodsen y Blair Waldorf.