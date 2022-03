Taylor Swift y Ed Sheeran, la nueva (y esperada) colaboración que ha revolucionado a sus fans

Los sueños sí se hacen realidad, y la vuelta de Taylor Swfit a los escenarios es una de las noticias más esperadas de los últimos años. Hace tan solo unos meses tuvo lugar el relanzamiento de Red: Taylor´s Version!, un hecho con el que llegó a alcanzar el mayor número de ventas de disco de vinilos en 2021, pero su último movimiento no nos lo esperábamos. Si hace un tiempo surgían los rumores de una colaboración con los Jonas Brothers, esta semana se ha confirmado cuál será su próximo proyecto que verá la luz en tan solo unas horas. ¿Imaginas viajar al pasado y ver actuar mano a mano a dos de tus artistas favoritos? Ahora es posible, y será Ed Sheeran quien comparta micrófono con la de Texas.

Fue hace tan solo unos días, en la alfombra roja de los Brit Awards celebrados en Londres, cuando el intérprete de Shape of You aseguró lo que todos estábamos deseando: ¡una actuación en conjunto! Será este viernes, 11 de febrero, la fecha del estreno del remix The Joker And The Queen, una de las baladas más famosas que forma parte de Equals, el reciente disco del británico. Una de sus últimas publicaciones -que ya ha alcanzado más de un millón de likes- nos avanza un par de segundos en las que podemos oir cómo impactan sus potentes y reconocibles voces en la mencionada versión, ¡dejándonos con ganas de más! Estamos pendientes de la cuenta atrás para ser los primeros en darle al play del videoclip que promete ser todo un espectáculo, ese con el que volverán a hacer historia.

No es la primera vez que trabajan juntos

Desde hace más de una década Taylor y Ed Sheeran han consolidado una bonita relación de amistad -pero también profesional- que se ha visto reflejada tanto encima del escenario, como en los estudios de grabación y las galas en las que han coincidido. Escuchar sus voces al unísono es un lujo para todo aquel amante de la música. Por eso no nos sorprende que este 2022 hayan apostado por colarse nuevamente en alguno de sus singles. Y es que hace exactamente 10 años los vimos subirse a la tarima e interpretar Everything Has Changed, uno de los temás más conocidos de la cantante instaurándo así una nueva era para sus carreras musicales. ¿Nos seguirán sorprendiendo con futuras colaboraciones? ¡Esperemos que así sea!