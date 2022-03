El misterioso posado en bikini de Kim Kardashian que arrasa entre sus fans

Tan sorprendente fue la ruptura de Kim Kardashian y Kanye West como la rumoreada nueva relación de la empresaria con Pete Davidson. Ambos coincidieron el pasado año en un programa de Saturday Night Live donde Kim acudió como invitada y desde entonces han podido ser fotografiados en varias ocasiones. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado de manera oficial al respecto. Teniendo en cuenta el interés que generan ambos, no es de extrañar que los millones de fans que tienen busquen cualquier mínima señal para tratar de confirmar de forma definitiva la relación. Según han publicado varios medios estadounidenses, la pareja estaría disfrutando de los primeros días del nuevo año en Bahamas. Una primera escapada romántica de la que podría haber pruebas también en la red social de Kim. La última imagen compartida en su feed, donde aparece posando en bikini bajo un cielo sin rastro de nubes, ha desatado una vez más los comentarios de sus seguidores. ¿Por qué? Aseguran que la persona que ha tomado las fotografías es Pete Davidson.

La publicación está formada por tres imágenes diferentes, donde aparece la fundadora de Skims con un bikini blanco. En la última de ellas, hay una sombra en la parte inferior. Apenas se puede ver lo que parece la silueta de una cabeza y una mano sosteniendo el teléfono móvil que enfoca a la empresaria. Muchos de los fans han llegado a la misma conclusión: se trata de Pete Davidson. Entre los mensajes se puede leer "La sombra es Pete, estamos todos de acuerdo, ¿verdad?", "¿Ha hecho Pete estas fotos?", "La sombra parece totalmente de Pete Davidson". Con más de cuatro millones de me gusta y casi 20.000 comentarios en apenas unas horas, queda demostrado una vez más que esta posible relación se ha convertido en uno de los temas de conversación recurrentes entre los seguidores del clan Kardashian.

Mientras se confirma -o no- esta nueva pareja, Kanye West también es noticia. El músico y productor ha comenzado una relación con la actriz Julia Fox, quien guarda varias conexiones de estilo con Kim Kardashian. Por su parte, Kim Kardashian continúa centrada en sus estudios de Derecho y muy pronto podremos volver a ver a la familia más mediática en un nuevo reality. Después de terminar el programa Keeping Up With the Kardashians, con el que se hicieron famosas en todo el mundo, el clan trabajará junto a Disney+ en un nuevo show en el que, tal y como han explicado, se les verá evolucionar como familia.