Gabriella Brooks comparte por primera vez una foto muy especial con Liam Hemsworth

Cuando se acercan fechas especiales como los cumpleaños, las celebridades abren sus álbumes de fotos personales, un gesto sencillo y atractivo con el que regalan a sus seguidores más de una anécdota y detalle sorpresa. Así lo hizo Kaia Gerber con la fiesta privada de su 20º cumpleaños y Lila Moss con una de disfraces Disney. Y la última chica de la Generación 'Z' que ha seguido esta dinámica ha sido Gabriella Brooks, la modelo veinteañera que ha conquistado el corazón de uno de los actores más aclamados de Hollywood, Liam Hemsworth.

Es cierto que la pareja que llevan juntos desde hace casi un año y confirmaron su relación en primavera cuando asistieron juntos a la cena solidaria Gold Dinner en Sidney, se han dejado ver paseando por su ciudad, pero esta es la primera ocasión en la que vemos a los dos australianos en una imagen tan casual y romántica. Una postal muy íntima y real que ha publicado Brooks en sus redes sociales para felicitar al protagonista de Los Juegos del Hambre, y con la que confirma su consolidada relación, lejos de los focos de los paparazi. El cuñado de Elsa Pataky, gran amante del deporte y de un estilo de vida saludable como su hermano Chris, ayer sopló las 31 velas que le correspondían en apetecibles tartas, muy al estilo Maria Antonieta.

Un momento que el cumpleañero ha compartido con todos sus fans y que ya alcanza más de medio millón de 'likes' bajo el título y el humor que tanto caracteriza: ¡Gracias a todos los que me enviaron deseos de cumpleaños! ¡Os quiero! Estos pasteles que también me enviaron deberían ayudarme en mi camino hacia la salud y el buen estado físico. ¡Gracias chicos!". Y es que a pesar de no ser muy activo en las plataformas, cada paso que da, se convierte en noticia igual que ocurre con ex, la artista Miley Cyrus. Tal es la relación entre Gabriella y la familia de Liam, que incluso estas vacaciones navideñas ¡la han pasado juntos y lejos de Australia! Así lo demostraba la española con varias publicaciones divertidas y naturales.