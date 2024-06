Hablamos con Coco Constans: 'Un entrenamiento de 10 minutos te ayuda a sentirte empoderada'

Hay quienes de las épocas complicadas consiguen que germinen buenos y ejemplares frutos, y Coco Constans es un buen ejemplo de ello. Viajamos hasta la Costa Brava para conocer de la mano de esta emprendedora fitness las novedades de Swimwear y Beachwear de Calzedonia para este verano, en el que el animal print, los tejidos delicados y los detalles brillantes destacan sobre las demás, ¡conquistarán a las chicas más exigentes! Hablamos con la fundadora de ffitpilates sobre cómo surgió este interesante proyecto en plena época de COVID que ha conquistado a más de medio millón de cibernautas, los sabios consejos para iniciarnos en el mundo deportivo y cómo entrenar para vernos aún más guapas y tonificadas de cara al verano con los bañadores y bikinis de la referente marca italiana.

¿Quién es Coco Constans? ¿A qué te dedicabas antes?

Hace unos cinco años decidí empezar un nuevo camino en el mundo del bienestar, cuando todavía no estaba tan en auge. Empecé formándome en Pilates, no era muy conocido ¡y ahora lo conocen todos! Mi camino comenzó con un nuevo Instagram que abrí en ese momento, ffitcoco, lo lancé un poquito como la idea de crear una comunidad. Cuando acabé la carrera de Psicología, trabajé en una agencia de comunicación, estuve tan solo tres meses porque no era lo mío. Cuando me pregunté qué era lo que me motivaba, me di cuenta de que era el bienestar.

Cuéntanos tu historia de ser una usuaria más a influencer

Me hace gracia porque mucha gente la cuenta igual, pero porque hemos coincidido. Empecé usando Instagram como usuaria para editar mis fotos, siempre he sido la amiga que desde pequeña que iba con la cámara encima y de una tarde en el bar comiendo pipas con Coca-Cola sacaba 200 fotos. Me encantaba capturar los momentos, y eso es lo que transmitía en mi ceunta. Considero que desde el principio fui muy constante y disfrutaba al recopilar momentos de mi vida, publicarlos y compartirlos, fui poco a poco creciendo, nací con Instagram.

¿Como afectó la época del COVID en las redes sociales?

Siempre digo que de un momento que fue triste, supe sacar un lado bueno, entretener a la gente y animarles a que hicieran sus entrenamientos desde casa. Entré en la cuarentena con 30.000 seguidores y hacía entrenos en casa, mis receta, mis reflexiones... Recuerdo el día que me cerraron el gimnasio, llegar a casa, sentarme en el suelo delante de un espejo, subir un story y decir "me han cerrado el gym, no sé qué está pasando, pero voy a seguir entrenando desde casa". Creé un campamento de bienestar virtual donde cada día entrenábamos con directos de clases, ¡incluso a veces me conectaba dos veces al día! Fui un perfil muy activo, muy entregado y empaticé mucho con la comunidad que me seguía, quise entretener y hacer mover a la gente, ¡y ahí sigo!

¿Cómo entraste en el mundo del deporte?

El deporte me ha acompañado desde pequeña, fui una niña activa me gustaba probar todo tipo de extraescolares, tenía facilidad, pero nunca he sido una deportista de élite. Simplemente me hacía sentir bien, encontrar el equilibrio y quise integrarlo como mi trabajo, mi pasión y poder inspirar a los demás a que sintieran lo mismo que yo. Recuerdo el momento en el que le dije a mi familia que me quería dedicar a esto porque hace cinco años no conocía a nadie que se dedicara al pilates ni al bienestar, ¡no sabía ni por dónde empezar! Ahora sí que está un poquito más de moda, pero me dio un poco de respeto por la decisión al sentirme diferente a mi alrededor, pero a la vez estaba muy segura. He sido muy insegura en muchos momentos de mi vida y en muchas decisiones, pero ésta la cogí con tantas ganas que no dudé en ningún momento, a día de hoy agradezco haber sido valiente y haber dado el paso, he creado mi vida, y es mía al 100%.

¿Por qué pilates y no otra técnica?

Mi madre es un ángel caído del cielo, me da mucha paz y calma. Ella hacía pilates y yo buscaba clases dirigidas con más actividad, pero no llegaba como ella... Empecé a hacer pilates y me parecía lo que todos decían, "es para gente mayor con dolor de espalda, no trabajas nada", así que decidí meterme en el mundillo a darle un vuelco, y a raíz de eso he creado mi método, ffitpilates, un pilates con un toque muy fit.

¿Qué es lo que destacarías de ello?

Es un método en el que trabajas todo el cuerpo, juntando en un mismo movimiento muchos grupos musculares, así es como sientes realmente que lo trabajas todo a la vez, estás muy conectada con el cuerpo y mente. El secreto tras la técnica es creer en lo que haces y hacerlo de una manera muy natural. Es mi momento en el MAT, yo me tiro en el suelo, me muevo y mi día cambia. De hecho mi día empieza mejor si me muevo haciendo.

¿Cómo de constante hay que ser para ver resultados?

Dicen que un hábito se construye en 21 días y yo creo que es cuando te das cuenta de que te aporta cosas buenas, y el deporte así lo hace, ¡tú dale tiempo! Soy consciente de que los cambios van a llegar, tanto físicos como mentales, pero tienes que ser paciente para notar ese pequeño cambio que hará un click en ti. Desde hace cinco años creo que no he estado más de dos días sin entrenar, vaya a donde vaya, aunque sean 10 minutos, ¡lo necesito! Es como lavarme los dientes, forma parte de mi día a día. Me gusta empezar entrenando, es como la cafeína para quien es amante, porque por la tarde no tengo energías, va decayendo.

Ahora en época de verano, ¿qué consejo nos das para vernos más tonificadas?

Depende de cada uno, aunque los músculos que a las chicas nos gusta que se vean más tonificados es el glúteo, los abdominales, los brazos... Recomendaría viajar con unas mancuernas porque puedes hacer ejercicios sencillos, pero yo soy de cinturita, es decir, todo lo que se enfoca a partir del core y el tronco. Si tuviera que escoger una parte del cuerpo para trabajar más de cara al buen tiempo y salir con las prendas de baño de Calzedonia, te diría abdominales.

Para vernos mejor en bañador y bikinis como los de Calzedonia, ¿qué ejercicios recomiendas?

¡Cualquier entreno exprés de diez minutos! Te da esa fuerza para sentirte empoderada, al entrenar tu postura mejora.

¿Qué llevas en tu maleta 'fit'?

Cuando viajo a un hotel con una toalla misma o en el suelo mismo puedo entrenar. Llevo unas mancuernas de un kilo y medio o dos, una goma, una softball que se hincha y unos sliders para deslizar, pero no siempre lo llevo todo.

¿Qué es lo que más te gusta de la nueva colección de Calzedonia?

Me gusta mucho los tonos marroncitos y crudos, los conjuntos de lino, me los pondría para todo porque lo puedes conjuntar tanto con unas manoletinas para ir a tomar un helado por la tarde, como con un tacón y unas joyas más llamativas para salir a cenar.

El consejo para empezar a hacer tus clases… ¡no todo el mundo logra completarlas!

Empezar poco a poco, sin exigencias, conociendo tus límites y realmente celebrando los pequeños logros. Para mí ya es uno cuando te vistes de deporte, haber estado diez minutos... Si no has aguantado la clase completa no pasa nada, no tienes mi nivel, un día estuve en la misma situación, pero yo he sido muy constante. Hay que ser paciente para ir viendo los cambios, saber saborearlos disfrutando de un proceso.

¿Cómo motivaís a quien quiere empezar a hacer 'fit pilates'?

Que empiece poco a poco, sin prejuicios, sin juicios e ilusión porque solo te va a traer cosas buenas.

Eres de las que piensa que es mejor hacer ejercicios de fuerza que correr...

Sí, porque he intentado muchas veces correr en otras etapas de mi vida y no está hecho para mí. No creo que todo deporte está hecho para todo el mundo. Yo me he encontrado en el MAT, soy una persona de esterilla, en ella he encontrado lo que me gusta, me satisface y me hace sentir bien. Hay quien le sentirá bien el salir a correr, pero yo soy muy partidaria de que hay que hacer fuerza, y eso no lo consigues corriendo.

¿Cuál es tu ejercicio favorito?

Las mancuernas porque me gusta para trabajar un total body muy rápido, como la plancha lateral que es muy rápido y efectivo.

Y una buena combinación es el deporte y la alimentación

Es muy influyente, van de la mano. El secreto está en el equilibrio, por lo que como de todo, disfruto de cualquier momento y sé saborear el entrenamiento, pero también un aperitivo y una copa de vino. Es incluso más importante si tienes un objetivo, pero para eso están los expertos en nutrición.

¿Qué bebida y snack saludable nos recomendarías?

Mi snack favorito es la proteína, ya sea una barrita de proteína, una tostadita de pan con pavo, un huevo duro... Soy fan de la proteína y desde que he incrementado la ingesta en mi dieta he notado muchos cambios en mi físico.

¿Tienes algún secreto healthy para verte con glow?

Combinar un plato con proteína, carbohidrato y verdura, como por ejemplo un poco de pan, pavo y cherry. Y como bebida saludable, agua con hielo y limón es la alternativa perfecta al alcohol, pero también soy muy fan de las kombuchas, son muy refrescantes y saludables dependiendo del azúcar que lleve, además es fermentado y puede aportar beneficios al cuerpo.

No eres partidiaria de hacer dietas...

La restricción te va a llevar a la ansiedad y la ansiedad no es buen acompañante de vida. Simplemente busco un equilibrio y sé cuándo me conviene y cuando no, ya no hablo de poder, porque poder se puede hacer todo, pero es saber en qué momento. Es estar en conexión contigo misma y escuchar qué es lo que tu cuerpo te pide.