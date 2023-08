El truco viral con el que hacerte tatuajes mini y no arrepentirte después

Independientemente de la época del año que sea, seguro que has caído en más de una ocasión en la tentación de decorar tu cuerpo con tinta. Algo que suele suceder más a menudo en verano, ¿quién no ha querido un tatuaje para recordar los meses tan maravillosos que has vivido lejos de la rutina? Un gesto cada día más casual que sigue demostrando que crear un mural de arte en nuestra piel con diseños minimalistas, es señal de buen gusto. ¡Siempre que lo hagamos una vez meditado!

Las celebridades fueron las primeras en sumárse a esta fiebre, desde Hailey Bieber y Kendall Jenner, a Chiara Ferrangi, María Fernández Rubíes... Pero es cierto que existe la posibilidad de vivir ese impulso momentáneo y pasar por el estudio de tatuajes sin pensarlo dos veces para reflejar ese mensaje, símbolo o palabra que quieres llevar contigo para siempre. En las manos, la clavícula, en la zona de las costillas, el tobillo... Decenas de localizaciones que acogerán con los brazos abiertos esa señal de por vida. Pero he aquí la cuestión: ¿estás segura de la decisión? Porque no habrá marcha atrás.

Algunas veces nos arrepentimos de este momento, pero otras muchas nos hubiera encantado lanzarnos a la piscina. Y tenemos la solución: hacerte un tatuaje temporal. Pero no hablamos de los clásicos que llevábamos cuando éramos pequeñas en los brazos, esos ue aparecían en las bolsas de gusanitos. Más bien seguir en un truco casero para plasmarlo como por arte de magia al que podrás engancharte en un abrir y cerrar de ojos. Lo hemos averiguado en un tutorial de Tiktok de Sara Les que se ha viralizado por razones más que obvias, ¡nos encanta!

El truco que adorarás

Podrás llevar cualquier símbolo que quieras por tiempo limitado, suele durar un par de días y simplemente necesitarás dibujarlo con un rotulador permanente sobre un trozo de papel pergamino -también conocido como papel de horno-, aplicar gel desinfectante de manos sobre la zona en la que desees tenerlo y posar sobre ella el dibujo. Deberás mantenerlo sobre la piel durante 2-3 minutos hasta que veas que el producto se ha secado por completo, ¡y listo! Nunca ha sido tan fácil, rápido e indoloro hacer un tatuaje minimalista. ¿Y lo mejor? Podrás repetirlo todas las veces que quieras.