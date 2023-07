Alessandra Ambrosio presume de cuerpazo en sus vacaciones en Ibiza

España se ha convertido en el lugar preferido de muchas celebridades internacionales para pasar sus vacaciones. En Marbella hemos visto a Eva Longoria -le gusta tanto la ciudad malagueña que incluso se ha comprado una casa-, donde lució sus zapatos favoritos con efecto piernas infinitas. Pero es Ibiza el destino por el que más apuestan. Y es que si hace solo unos días veíamos en la isla a Olympia de Grecia celebrando su cumpleaños, ahora es Alessandra Ambrosio la que disfruta de sus playas.

Allí la hemos visto presumir de cuerpazo con un bikini en tono crudo tipo cortinilla, muy sencillo, que ha servido de base para un estilismo perfecto que querrás copiar estas vacaciones. Para pasear por la orilla, Alessandra ha sumado a su look una camisa amplia de rayas azules y blancas, ligeramente desteñida; una prenda a la que recurren las más estilosas cuando no quieren llevar el clásico pareo. También ha apostado por un accesorio de tendencia, un bucket hat con tiras para anudar debajo de la barbilla que la modelo ha lucido sueltas y con el que incluso se ha metido en el mar. Como no podía ser de otro modo, no se ha separado en ningún momento de sus gafas de sol y tampoco de un buen número de collares superpuestos que daban un aire chic y algo boho al conjunto.

Vacaciones en familia y con amigas

La supermodelo de origen brasileño lleva varios días instalada en la isla balear. Tal como ha ido mostrando en sus redes sociales, allí está con su hermana Aline, el youtuber Matheus Mazzafera (a quien hemos visto en varias de las imágenes que ha compartido) y unas cuantas amigas. Con ellos ha compartido noches de fiesta y de buena música en algunos de los espacios más famosos de la isla, como DC10 Ibiza. Planes para los que ha elegido prendas de tendencia, como un naked dress con el que se sumaba a la fiebre por los vestidos sirena, o un top con asimetrías en el escote.

Pero durante estos días no solo ha habido tiempo para los planes nocturnos. Durante el día, siempre presumiendo de cuerpazo con bonitos bikinis y sus inseparables collares, la hemos visto bañarse en las aguas cristalinas de la isla junto a sus hijos, Anja Louise y Noah Phoenix, con los que no ha dudado en jugar dentro del mar.