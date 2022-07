El truco viral para averiguar si el pelo corto te queda bien antes de pasar por la tijera

Mes de julio, ola de calor, 40 grados de temperatura. Cuando estos tres factores se unen, inevitablemente nuestra mente piensa en formas de mantenernos fresquitas: a la hora de elegir ropa, nos decantamos por tejidos más livianos y prendas vaporosas. Pero el cambio no se produce solo en nuestros armarios: ¡a veces también en el cabello! Motivadas por el termómetro, suele ser durante estos meses cuando la idea de un cambio de look toma más fuerza que nunca en nuestra mente: ¿y si me olvido de la melena larga y apuesto por un coqueto bob? El pelo corto puede llegar a resultar especialmente favorecedor y cómodo, sobre todo en verano, pero pasar por la tijera es una decisión a la que solemos darle muchas vueltas.

- Los diez peinados que más repiten las 'celebrities' con pelo corto

Aunque infinidad de celebrities se han atrevido con él, y a pesar de que nos gusta mucho cómo le sienta a ellas, es cierto que no todas las personas tienen el mismo tipo de rostro. De ahí que dudemos tanto a la hora de dar el paso: ¿nos quedará bien? Esa es la pregunta que miles de chicas se han hecho en Tiktok, donde el hashtag 'cómo saber si el pelo corto me queda bien' goza de especial éxito. Entre los métodos que proponen para averiguarlo, hay uno que ha logrado hacerse viral: el de la influencer Amy Chang, que acumula más de un millón de seguidores en sus redes. Esta experta en cuidado de la piel y el cabello explica que hay un truco que no falla: la regla de los cinco centímetros.

Loading the player...

Una técnica que se basa en medir la distancia que hay entre tu oreja y la barbilla, para determinar si una media melena, un bob o un corte pixie te quedaría bien. ¡Solo necesitas un par de lápices y una cinta métrica para averiguarlo!

Primero coloca un lápiz en la base de la barbilla de forma horizontal. Después pon el otro en vertical, justo a la altura del lóbulo de tu oreja. Ahora mide la distancia que hay entre la base de tu oreja y el punto donde ambos lápices se juntan.

En el vídeo, Amy explica que si el resultado es superior a 2,5 pulgadas (es decir, 5,7 centímetros, de ahí el nombre de esta teoría), el pelo largo sería el que mejor te queda. Sin embargo, si es menor que esa cifra, entonces el cabello corto podría resultar una estupenda opción.

- Los 12 peinados de invitada fáciles más bonitos para una boda en verano

Pero, ¿sabías que este truco, en realidad, no es nuevo? Se popularizó hace unos siete años de la mano de John Frieda, uno de los grandes expertos en peluquería y fundador de la marca que lleva su nombre. Tras mucho tiempo estudiando los diferentes tipos de rostros de sus clientas, determinó que el ángulo de la mandíbula con la oreja puede influir en cómo sienta al rostro el pelo corto. Afirmaba que aunque no es una medida exacta, en su caso sí la consideraba fiable.