Cómo cuidar tu pelo en verano: mitos y verdades según nuestro experto

Que si las mechas siempre se vuelven verdes con el cloro, que si el pelo rizado no debe peinarse al salir del mar, que si hay que cortar las melenas largas al volver de vacaciones... Sobre el cabello y el verano se escucha de todo, pero hoy nos hemos propuesto desvelar qué es cierto y qué no, y para ello hemos contado con uno de los estilistas más reconocidos de nuestro país, Gabriel Llano. Él es responsable del rubio precioso de Ana Fernández, de muchos de los looks de Lucía Rivera y de los peinados de alfombra roja de Juana Acosta, además de director de un exclusivo salón situado en la madrileña calle Velázquez (número 71), donde muchas de sus clientas desfilan estos días para poner su melena a punto antes de las vacaciones. Por eso, nadie mejor que Gabriel para contarnos cómo cuidar el pelo en esta época para mantenerlo precioso y sano y, así, no tener que cortártelo cuando llegue septiembre.

- Diez peinados fáciles que protegen tu pelo del sol, refrescan y evitan el 'frizz'

Es mejor no teñirse antes de ir de vacaciones ✗

"No es ni mejor, ni peor porque el pelo no sufre más ni menos, pero sí que suele pasar que el propio sol tiene tendencia a aclarar las mechas recién hechas".

El pelo teñido no debe lavarse demasiado porque se estropea el color ✗

"No es que lavarse el pelo vaya a deteriorar el color -que sí sucede si lo lavamos en exceso-, pero sobre todo lo que suele deteriorar el color es la exposición al sol, al agua del mar y al agua de las piscinas. Sin duda, para mí, una de las mejores maneras de luchar contra esto y evitar que se altere el color es usar productos de protección. Se aplica como si fuese la crema solar protectora de piel, justo antes de la exposición solar".

Es mejor no cortarse el pelo antes de las vacaciones sino después ✗ / ✓

"Si tienes el cabello muy dañado, cortátelo antes, pero si crees que puede aguantar perfectamente las vacaciones, puedes esperar a volver".

Es mejor desenredar el cabello una vez seco ✗ / ✓

"Depende un poco del tipo de pelo. En caso del pelo muy fino, se suele desenredar mejor en seco que en mojado. Pero en todo caso, suelo recomendar usar un acondicionador sin aclarado para ayudar a desenredar sin estropear con la ayuda de un buen cepillo, y hacerlo con tranquilidad".

El pelo rizado siempre se deshidrata en verano ✗

"Se puede evitar con tratamientos de hidratación, mascarillas una vez a la semana, e incluso usar, además de los protectores solares, acondicionadores sin aclarado para poder mantener un poco esa humedad en el cabello".

El pelo rizado u ondulado siempre se encrespa en lugares de playa ✗

"No, si se usan protectores de humedad y de sol se puede evitar. Y también utilizando cremas de peinado que tienen esa doble función y te ayudan a mantener unos rizos muy hidratados y bonitos".

El pelo rizado no debe secarse con secador ✗

"No, pero tampoco debe secarse a toda potencia con el secador caliente si no se han aplicado una mascarilla o un producto anti-frizz".

El pelo teñido de rubio o con mechas se vuelve verde en verano ✗ / ✓

"Puede suceder, y eso es por una reacción química con el cloro que hace que se degrade en ese tono. ¿El truco para evitarlo? Solo uno: aclarar mucho y muy bien en cuanto salga de la piscina, sin esperar nada, para evitar que las escamas más porosas del pelo tiendan a ir a colores no deseados. Y además usar algún protector".

Siempre debemos cortarnos el pelo tras las vacaciones ✗

"Si lo hemos cuidado, no: el cabello hay que cuidarlo durante todo el año, no sólo en verano o en invierno. Y es cierto que un buen corte nos puede ayudar a sanearlo tras el verano, pero todo depende del estado en el que esté".

- Los trucos de maquillaje que sí funcionan cuando hace (mucho) calor

Además de utilizar mascarilla para evitar el encrespamiento y la deshidratación y protector solar que reduzca el efecto nocivo de los rayos, Gabriel Llano aconseja aplicar un tratamiento nutritivo más intenso antes de las vacaciones. "En el salón tenemos el softcare, un protocolo anti encrespamiento que nos ayuda a salir del agua sin tener prácticamente que peinarnos. Para mí, de cara al verano, es el tratamiento realmente estrella para todas mujeres que quieren ir impecables durante el verano, con el mar, la piscina, el agua, sin tener que estar pendientes de su pelo", concluye el profesional.