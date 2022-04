El desayuno dulce y saciante que le copiarás a las australianas

Seguro que no es ninguna novedad para ti pero eso de pasar hambre si quieres adelgazar ya no se lleva, las tendencias en nutrición huyen de los estómagos vacíos y en su lugar apuestan por enseñar de alimentación para que nunca renuncies a lo que te gusta. Elsa Pataky y Chris Hemsworth son seguidores acérrimos de esta filosofía y no hay mayor prueba que su desayuno a base de avena, leche de almendra o vainilla en polvo en el que no falta el chocolate que muchas evitarían si intentan cuidarse. Y parece que la tendencia de disfrutar de un bowl dulce nada más despertarse está muy de moda en Australia porque, además de la pareja de actores, la modelo y sensación en las redes Isabelle Mathers ha compartido otra alternativa también apta para golosas con la que calmar el apetito hasta la siguiente comida y aumentar el rendimiento en el caso de las deportistas.

El refranero español lo confirma: desayunar como un rey es una buena idea. Aunque no todo vale a la hora de despertar el estómago a primera hora del día si lo que quieres es cuidarte y la elección de los ingredientes es fundmental para conseguirlo. Las más healthy, entre las que se encuentra Elsa Pataky, comienzan el día con un vaso de agua tibia con limón para activar el sistema digestivo, aunque este hábito por sí mismo no consigue nada si el desayuno posterior se aleja de las pautas nutricionales saludables. Como idea perfecta si no te resistes al dulce la modelo Isabelle Mathers ha compartido con sus más de millón y medio de seguidores en las redes una receta perfecta para ti.

Bowl digestivo y 'efecto piel bonita'

El bowl de la sensación de Internet se prepara en menos de 5 minutos y solo necesitas cuatro ingredientes: yogur de coco y de vainilla, un plátano, granola y miel. La combinación, aparte de deliciosa, también es perfecta para aquellas que entrenan por la mañana por su aporte de energía y también por el plátano: es rico en minerales como el magnesio o el potasio, en hidratos de carbono, fibra saciante, ácido fólico o vitamina B6, una combinación que ayuda a prevenir los calambres y aumentar el rendimiento muscular.

En cuanto al yogur, si te estás cuidando los expertos recomiendan las variedades desnatadas y también revelan que son muy recomendados para facilitar la digestión o reequilibrar la flora de la piel (e incluso combatir el acné) por su contenido en probióticos: cepas de bacterias vivas que ya se encuentran en el organismo de manera natural y también en alimentos como el protagonista de este desayuno, los fermentados o el kéfir. Además, el Dr. Nichollas Perricone, cuya dieta antiedad es conocida en el mundo entero, lo recomienda por ser fuente de proteínas de alta calidad y de aminoácidos esenciales.

Los dos últimos ingredientes del desayuno tampoco se quedan atrás en cuanto a beneficios: la granola, para empezar, es una gran fuente de energía y de fibra que dispara su poder saciante y combate la fatiga. Además, los expertos recomiendan este tipo de alimentos en momentos de cambio de estación porque refuerza el sistema inmunitario según un estudio de la Universidad de Turín. Para terminar, la miel, un endulzante natural que funciona como el sustituto perfecto del azúcar y que se utiliza en cosmética desde siempre por sus demostradas propiedades antibacterianas, antioxidantes, digestivas e incluso cardiovasculares.