Aprende a disimular los párpados caídos con el consejo infalible de la maquilladora de 'Euphoria'

Si hay algo que nos ha dejado Euphoria, además de una seria adicción a cada uno de sus capítulos, es un soplo de aire fresco en las tendencias de maquillaje. Y es que cada episodio es un despliegue de looks en los que, sin duda, los delineados de ojos de sus protagonistas son la auténtica estrella. Eyeliners de colores, con formas geométricas, purpurina, sombras coloridas –los ojos Ocean han triunfado durante su segunda temporada–... son algunas de las características que definen al maquillaje fantasía que vemos en la ficción. Y parte del éxito se debe a quienes se encuentran detrás de la pantalla: la artista Doniella Davy es la encargada de diseñar el maquillaje de la serie, y si has podido echar un vistazo a sus redes sociales, sabrás que nada es casualidad. Teniendo en cuenta los rasgos de las actrices, Davy basa sus elecciones en lo que mejor les sienta, aplicando trucos de profesional que comparte con sus seguidores. Y el último consejo nos ha parecido de lo más útil: una técnica para corregir el párpado caído que utiliza a menudo con la actriz y modelo Barbie Ferreira, quien da vida a Kat Hernandez en la ficción.

- ¿Principiante en el maquillaje? Con estas originales (y fáciles) ideas, serás la reina del Carnaval

Este tipo de párpados, también denominados encapotados por la forma en la que el párpado fijo cubre el móvil, tiene unas proporciones peculiares que se pueden corregir a base de unas simples pinceladas, para darle a la mirada más amplitud. ¿La opción más socorrida? Apostar por delineados que contrarresten la línea caída del ojo, algo que en los looks de Barbie Ferreira se aprecia muy bien. La maquilladora utiliza en la actriz una técnica que ha denominado color block, aplicando en los ojos colores vivos y trazos ascendentes para lograr looks atrevidos, que a su vez cumplen la función de elevar el párpado y darle una forma más almendrada. ¿Te has fijado cómo suele ir maquillada Kat? Rara vez la verás con un marcado cat eye negro, con ahumados oscuros o con la línea inferior de las pestañas pintada, pues este tipo de maquillajes no favorecen tanto a quienes tienen párpados caídos. Sin embargo, sí utiliza sombras bicolor, delineados geométricos, brillo y pestañas estilo twiggy.

- ¿No sabes hacerte bien el 'eyeliner'? Con estos cuatro consejos te convertirás en toda una experta

El truco de la maquilladora de Euphoria para corregir el párpado caído

"Probad esta técnica de color block: aplica el color de la sombra hasta el pliegue y llévalo hacia arriba", explica la maquilladora de la serie en una de sus últimas publicaciones en las redes. "Esta es una forma sencilla de conseguir un look atrevido y gráfico, que también puede servir como una especie de rabillo en el ojo". Es decir, en lugar de trazar un delineado recto que salga desde el extremo exterior del párpado, Davy propone llevarlo hacia arriba, subiéndolo hasta el párpado fijo, justo hacia la dirección en la que termina la ceja. De esta forma estamos contrarrestando la caída natural del ojo, mientras que le damos color al maquillaje con una paleta de tonos vivos, como la que suele utilizar Barbie Ferreira. Cada vez que pisa una alfombra roja demuestra que no tiene miedo a innovar con sus looks, utilizando la técnica que propone su maquilladora con gran éxito.