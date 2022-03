Copia el secreto de Tamara Falcó y agranda tus ojos con el 'eyeliner' más fácil

Las tendencias vienen y van, y si hablamos de maquillaje los looks que consiguen más likes en redes tienen en común novedades como el toque de colorete "efecto frío" en la nariz que descubrió Madison Beer o la piel de aspecto perfecto que se consigue al meter la esponja con la que se aplica la base en el congelador una hora antes de utilizarla. Sin embargo, también técnicas que nunca pasan de moda, entre las que el eyeliner se mantiene igual de popular temporada tras temporada aunque todavía hay muchas que no se atreven a llevarlo por falta de pulso o porque sienten que no les queda tan bien como les gustaría. Para convencer a las de este último grupo a darle una segunda oportunidad, llega Tamara Falcó con su truco para que el delineado no empequeñezca la forma del ojo y te adelantamos que el secreto está en no acercar el lápiz a la zona del lagrimal.

La técnica de delineado que agranda la mirada

¿Ojos o labios? A la eterna pregunta Tamara Falcó suele contestar que los dos. Y es que, a pesar de que la madrileña apueste habitualmente por labiales en tonos naturales que realzan su color natural, cuando no lo hace, sigue llevando la mirada delineada en clave marrón, la tonalidad que mejor sienta con looks de día. Porque aunque los expertos anuncien que este 2022 supondrá una vuelta a los ochenta con eyeliners excesivos y pestañas XXL, los maquillajes atemporales como el favorito de la musa de Tous nunca fallan.

El secreto de Tamara para que la línea no empequeñezca el rasgo se ve a simple vista tan solo mirando las fotos que sube a sus redes, sin embargo, acaba de compartir una publicación con sus 1,2 millones de seguidores con la que confirma oficialmente que tan solo recorre con el lápiz el tercio exterior de la mirada.

Además de ser embajadora de la marca joyera, Tamara Falcó también presta su imagen a la firma de cosmética de lujo Sisley y acaba de pasar un día con ellos para grabar una campaña del nuevo labial que presentan. De nuevo y aunque en este lanzamiento sean los labios los completos protagonistas, la hija de Isabel Preysler no ha prescindido de su maquillaje de ojos de cabecera que se imita desde casa con un lápiz de ojos en un tono café cuya fórmula se pueda difuminar fácilmente. En cuanto a la manera de aplicarlo, el trazo comienza justo en el centro del rasgo como se aprecia en la sesión de belleza previa al rodaje que Tamara ha subido a las redes.

Así de sencilla y así de efectiva es la técnica de la celebrity para alargar la forma de la mirada sin empequeñecerla. Este problema surge cuando se lleva la línea hasta la esquina interior y se dibuja demasiado gruesa, lo que no solo hace que el ojo se cierre sino también que parezca más redondo. En cambio, cuando el trazo comienza lo más fino y pegado posible a las pestañas y se ensancha de manera progresiva hasta dibujar el rabillo, el efecto apertura queda garantizado.