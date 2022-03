¡Adiós a una de las rubias más icónicas de la pasarela! Karlie Kloss ahora es castaña

Lo dicen los peluqueros... y lo confirman miles de chicas cada enero: el comienzo del año es uno de los momentos más populares para cambiar de look. En apenas tres semanas, Anne Hathaway se ha apuntado al 'team flequillo' recuperando su peinado de El diablo viste de Prada, Mina El Hammani se ha aclarado el pelo con las mechas ideales para morenas y Pilar Rubio se ha vuelto rubia. Incluso Chiara Ferragni se planteaba teñirse de castaño... una decisión que, precisamente, es la que ha tomado una de las rubias más icónicas de las pasarelas internacionales, Karlie Kloss. La modelo estadounidense revelaba hace unas horas su nuevo pelo, un precioso castaño con matices caobas con el que se despedía de la melena rubia ¡después de 10 años!

"Tras una década siendo rubia, finalmente he cruzado al lado oscuro" anunciaba Karlie Kloss en sus redes junto a varias instantáneas y un vídeo en el que revelaba su recién estrenada melena larga y ondulada de color castaño claro con reflejos cobre. Desde que comenzara a trabajar con solo 16 años, Karlie, que este 2022 entrará en la treintena, ha ido aclarando su cabello de forma progresiva hasta convertirse en una de las modelos que más identificamos con la gama de rubios. Ella misma ha confirmado en ese post que lo ha llevado así durante diez años, un tiempo durante el que sí ha ido modificando la largura -a menudo con cortes muy atrevidos y flequillos- y los peinados -exigencias de su trabajo y de la alfombra roja-, pero en el que nunca había dado un giro tan radical a su imagen.

Los comentarios y likes no se han hecho de rogar, también por parte de sus colegas de la industria. El maquillador Hung Vanngo y el peluquero Sam McKnight son algunos de los profesionales que han dado su visto bueno a la nueva melena castaña de Karlie, así como la también modelo Emily DiDonato, entre otras. Incluso Katy Perry ha reaccionado, sorprendida en su caso, con un "Oh my god, eres tú". Veredictos favorables a un tono que, sin duda, resalta sus ojos azules y combina muy bien con los colores tierra que son tendencia en moda este 2022 y que ella ya ha estrenado con un estilismo de Michael Kors.