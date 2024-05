Así es como Tini estiliza su ‘pixie cut’ esta temporada

¡Detengan todo porque Tini está en suelo mexicano! La cantante argentina nos ha sorprendido tras publicar una serie de fotografías donde nos presume que se encuentra en Ciudad de México. Esto nos causa mucha emoción no solo por el éxito detrás de su último proyecto musical, “Un mechón de pelo”, sino porque en los últimos meses también se ha convertido en un referente de estilo entre las celebridades latinoamericanas.

La joven argentina ha conquistado nuestros corazones por su estilo único y la honestidad con la que crea su música. Además, se ha sumado a la lista de celebridades que han dejado atrás el miedo a modificar su cabellera, para convertirse en una reina de los cambios de look. La hemos visto lucir trenzas estilo africanas, flequillo, cabello teñido en color fantasía y un pixie cut en color rubio. Hoy, de la mano de sus fotografías en redes sociales con su visita a México, la joven nos presume su nuevo corte, con aires masculinos, que no podría encantarnos más.

Tini estrena nuevo look y nos presume cómo estilizarlo

Con un carrete de fotografías es que Tini nos anuncia dos cosas: está en México y ha vuelto a hacerse un cambio de cabellera, pero esta vez más corto. Si su reciente corte pixie ya nos tenía vueltos locos por lo increíble que lucía este estilo tan tendencioso, este nuevo cambio promete enamorarnos aún más. La cantante parce haber encontrado el encanto de la melena corta, sobre todo para el clima en esta temporada, porque ha decidido mantener su pixie cut pero ahora aún más recortado. La joven, además, le dijo adiós al rubio para transicionar a un color castaño claro, más discreto y glamuroso.

Por la longitud de su cabellera, es normal que el acabado de la misma luzca más rizado que de costumbre por lo que ahora el beauty look de la argentina luce mucho más urbano y boho al mismo tiempo. Si tienes en mente hacer un cambio en tu cabellera, podrías inspirarte en Tini para conseguir el look perfecto para recibir al verano con el pie derecho.

Una de las grandes ventajas de este corte es que puedes incluir muchos accesorios en tus diferentes looks para darle un giro único al mismo. Tini es la prueba perfecta de que incluir accesorios para el cabello es lo de hoy para hacer que tus looks salgan de lo ordinario. En primer lugar la joven nos sorprendió al sumarse a la tendencia de mezclar gorra con mascada y lo hizo con una gorra en color rojo de la marca Diesel que combinó con una mascada en colores blanco y negro de Balenciaga. La joven también deslumbró con una boina color negra utilizada en reversa para dar un aspecto militar y creativo a su look. Para cerrar, la joven lució un paliacate amarrado en la cabeza para recordarnos que este accesorio es muy versátil pues puedes jugar con los estampados y colores.