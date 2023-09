La importancia del ‘after sun’ para tu rutina post verano

Aunque los productos after sun aparecen en nuestro panorama solo como nuestro “salvador” en casos extremos; la verdad es que sus ingredientes aportan muchos beneficios a nuestra piel para prevenir los temidos incidentes ocasionados por el sol, que generalmente se acentúan en verano.

La exposición a los rayos UV es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer en la piel, por eso es importante hacer hincapié en las medidas de seguridad que nos ayudan a minimizar estas amenazas, como es el caso de un buen fotoprotector, en conjunto con el after sun ideal.

©GettyImages



En la playa o la ciudad incorpora el after sun para combatir y prevenir lesiones en la piel

Este producto suele ser un excelente aliado para evitar el enrojecimiento, la comezón y la escamación luego de una jornada bajo los rayos del sol. Además de postegar la aparición de arrugas y manchas.

Conoce los beneficios de incluir ‘after sun’ en tu rutina de belleza:

©GettyImages



Aloe vera y aceites naturales son parte de esta fórmula para revitalizar tu piel

Alivia: La mayoría incluye entre sus ingredientes el aloe vera y/o aceites de origen vegetal, que son reconocidos por sus bondades humectantes, por lo que ayudan a la piel a regenerarse. Reequilibra: Su fórmula incluye antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres de los rayos UV funcionando como una barrera. Promueve un bronceado perfecto: al procurar el cuidado de la piel a través de una hidratación profunda se consigue un bronceado más duradero. Algunos after sun incluyen ingredientes como el regaliz que estimulan la producción de melanina, el pigmento que da la coloración a nuestra piel.

¿Cuál es la manera correcta de aplicarlo?

©GettyImages



Una ducha con agua tibia te ayudará a eliminar sudor y restos de bloqueador en tu piel

Después de estar expuesto al sol, ya sea en la playa o en la ciudad, un baño es la opción ideal para deshacerte del sudor y los restos de protector solar. Para ello prepara una ducha con agua templada, así evitarás someter tu piel a condiciones que la resequen.

Una vez hecho lo anterior, tu cara y cuerpo están listos para recibir el apapacho del after sun. Esto ayudará a que tu piel absorba mejor la fórmula y se sienta fresca. Los beneficios del after sun no solo funcionan para tu rutina post verano, pues si en general estás expuesta a la radiación solar, incluirlo en tu rutina de belleza vespertina, te dará grandes beneficios

Vídeo Relacionado: Estas son las frutas y verduras que contienen menos toxinas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.