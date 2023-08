El paso a paso del maquillaje para lucir como Barbie

7. Labios: un toque de rosa

La elección de Jamie para los labios fue el Colorfix Neon Cream Pigment de Danessa Myricks en tono Bubble Gum, acompañado de un delineador de labios de Make Up For Ever. Este producto de Danessa Myricks se mezcla hasta que se seca y se convierte en resistente al agua, dando al look su toque final de glamour.

En palabras de Harper, “es un mundo Barbie”, y este tutorial de maquillaje refleja su alegría y dominio en su oficio. ¿Su clave para el éxito? Difuminar, explorar colores y divertirse con el maquillaje.

©Gerardo Briceño





Video: Daniel Neira/Gerardo Briceño

Edición de moda: Pedro Zurita/Chiara Primatesta

Vídeo Relacionado: Las maravillas del chocolate en la belleza Loading the player...