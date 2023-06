‘French Girl Aesthetic’: Qué es y cómo lograr la tendencia viral beauty del verano

El año pasado vimos el Clean Girl Look arrasar con las redes sociales gracias a personalidades como Hailey Bieber y Candice Swanepoel. Pero la perfección de un maquillaje pulcro, un cabello bien peinado y una tez jugosa quedó atrás para darle paso al French Girl Aesthetic, la nueva tendencia que hace referencia a la clásica chica parisina: effortless, de belleza refrescante y mucho estilo personal.

La tendencia french girl aesthetic hace referencia a una rutina de belleza sin esfuerzo

Cómo integrar el French Girl Aesthetic en tus looks

Popularizado por primera vez en los años 50 por personalidades como Jane Birkin y Brigitte Bardot, este admirado estilo ha resurgido recientemente y se lo acreditamos a it girls como Lily Rose Depp, Camille Charrière y Jeanne Damas. Un cabello perfectamente desordenado, un maquillaje natural y un guardarropa lleno de básicos son sus características principales. ¿La mejor parte? no tienes que ser francesa para lograrlo. A continuación, te damos las claves para obtener ese Je ne sais quoi que tanto lo define. ¡Toma nota!

¿Cómo lograr un maquillaje natural y unos labios rojos perfectos?

El maquillaje de esta tendencia se caracteriza por mantener una piel luminosa y natural, labios rojos y unas sutiles mejillas rosadas. Para esto, la it-girl francesa y fundadora de la marca Rouje Paris, Jeanne Damas, ha compartido una serie de videos de cómo lograrlo. Su rutina de belleza consiste en aplicar rubor en crema sobre los ojos, boca y pómulos, además del ocasional labial rojo directo del aplicador. No te olvides de hidratar muy bien la piel y peinar las cejas con gel para un efecto aún más clean. Termina este ritual de belleza très chic con un poco de perfume en el pulso de tus muñecas. Apuesta por un clásico como el perfume Nº5 de Chanel.

El flequillo: la tendencia de belleza imprescindible de este verano

El cabello es posiblemente la clave principal para ejecutar el French Girl Aesthetic de manera exitosa. Los profesionales definen a este tipo de peinado como “I woke up like this” o “me levante así”, haciendo referencia a un cabello sin esfuerzo. En una entrevista para el sitio de belleza Byrdie, la influencer y actriz que ha causado furor por su estética muy a la française, Taylor LaShae, declaró que el secreto para lograr su signature bob era salirse de bañar y colocarse un beret sobre el cabello humedo para un efecto despeinado perfecto. Mucho volumen y un flequillo desordenado son los elementos que mejor lo definen, así que no esperes más y agenda una cita con tu estilista de confianza y aplica mucho dry shampoo.

El french girl aesthetic se caracteriza por una melena corta y un flequillo desordenado

Toque final: Un guardarropa lleno de básicos

La chica cool parisina no se deja llevar por las tendencias, si no por las piezas clásicas y atemporales. Dile adiós a las estereotipadas camisas de rayas blancas y negras y dale la bienvenida a los flats de estilo bailarina, los kitten heels, las chaquetas cortas en tweed, las gabardinas oversized color camello, los pantalones de mezclilla en corte recto y las t-shirts blancas de algodón. Recuerda que una paleta de colores neutra y el denim color azul siempre van a ser tus mejores aliados. Para enmarcar tu maquillaje, nada mejor que enmarcarlo con joyería en tonalidades doradas como unas arracadas en tamaño mini o un collar elegante y sencillo con mucho significado. Por último, la pièce de résistance: los pañuelos de seda. Átalos a tu bolso, tu cabello o tu cuello y ¡voila!

Melena messy y un guardarropa lleno de clásicos el combo must de esta tendencia

