Sparkling Eyes: La nueva tendencia de maquillaje para verano

Esta primavera-verano 2023, una de las tendencias de maquillaje más fuerte es la de los ojos con glitter. Colorido, brillante y glamoroso son tres palabras que describen perfectamente la audaz propuesta que hemos visto en celebridades e influencers. Desde los diseños creados por la make up artistDoniella Davy para Euphoria allá por 2019, hasta el maquillaje de las fans de Taylor Swift en sus conciertos.

©Launchmetrics Spotlight



El maquillaje en la pasarela de Mark Fast SS23

Con la tendencia mermaidcore liderando esta temporada, y otros estilos similares con una fuerte presencia desde el 2020, queda claro hacia dónde se han encaminado nuestros intereses y gustos, que resultan en aquellas tendencias más disruptivas y alejadas del mundo “real”. Desde algunos de los asombrosos looks que Dua Lipa nos ha regalado, hasta aquellos de alfombra roja de nuestras estrellas favoritas, este verano llega el Ethereal Glimmer, el cual se caracteriza por el uso de sombras de colores vibrantes, glitter y, para las más atrevidas, con alguna aplicación de pedrería al estilo de Maddy Perez intepretada por la fantástica actriz y cantante de ascendencia mexicana Alexa Demie.

©GettyImages



Alexa Demie en la Semana de la Moda de París

¿Cómo usar glitter en el maquillaje?

Realmente no existen reglas para este look de tendencia, pero muchos profesionales han recomendado, para lograr un mejor efecto, usar como base una sombra de ojos shimmer, que no sea demasiado metálica, y luego aplicar el glitter encima.

Otro consejo es aplicar sombras líquidas con brillo integrado sobre tu párpado y luego delinear la línea de la pestaña superior del ojo con un liner metálico que combine con tu sombra o que cree contraste. El plateado y el rosa son una gran combinación.

¿Qué tipo de glitter debes usar para tus ojos?

Afortunadamente, tenemos muchas opciones de glitter para maquillaje de ojos, así que puedes probar con cada una y ver cuál te queda mejor. Puedes usar sombra de glitter en polvo y compacta para aplicarla con brochas sobre tu párpado. Si eliges esta opción, te recomendamos aplicar un primer para que el efecto dure más. También puedes utilizar sombras líquidas o cremosas de efecto glitter, que será mucho más fácil de aplicar. Para las más profecionales, incluso puedes aplicar un pegamento especial y dermatolológicamente probado en tu párpado y luego colocar glitter en polvo encima. ¡Recuerda que todos estos productos deben ser específicamente para uso cosmético!

©Launchmetrics Spotlight





Dependerá de cada persona si desea darle un toque divertido o más formal, según su personalidad y la ocasión. Cualquiera que sea tu elección, no olvides preparar bien tus párpados, con una buena base, corrector y, por supuesto, hidratación. Las texturas cremosas ayudarán a darle tu mirada ese efecto de suavidad; un adecuado juego de sombras brindará la profundidad; mientras que el iluminador ayudará a tu rostro lucir resplandeciente, resaltando las facciones y brindando un toque de sofisticación.

Juega con los colores, los brillos y las diferentes combinaciones que se pueden lograr. Incorpora un delineado grueso y extravagante, ya sea en negro o en cualquier otro color contrastante, para que termine de resaltar tu mirada. Como inspiración, trata de replicar los looks de tus celebridades favoritas, como el maquillaje de la portada de Midnights o del video de Bejeweled, de Taylor Swift. El objetivo de esta tendencia es integrar lo fantástico en la realidad, como una maniobra de escapismo hacia algún otro lugar.

©Launchmetrics Spotlight



Tory Burch primavera-verano 2023

