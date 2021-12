No hay mejor momento para agregar brillo a tu maquillaje que el invierno. Y este año no lo vamos a dejar pasar tan fácil sin destellar. Si has pasado por Tik Tok o Instagram, seguro has visto el Soleil Frost Lip Balm de Tom Ford que se hizo viral en el mundo entero con chicas buscando un dupe perfecto. Sus destellos tienen a todas encantadas y, aunque su precio vale cada brillo, encontramos algunas otras marcas con variedad de precios y colores para que tus labios se lleven el protagonismo no sólo en Navidad, ¡sino también en Año Nuevo!